Спасение от кошмаров и бессонницы: какие 9 запахов помогают быстро заснуть и качественно отдохнуть

Бороться с кошмарами, бессонницей и мучительным ожиданием, когда же получится провалиться в сон, можно с помощью запахов. Простое средство успокаивает психику и нервную систему, расслабляя организм и подготовливая его к отдыху. Какие ароматы лучше выбрать и как их использовать, узнал «Клопс».
Один из наиболее эффективных ароматов для расслабления — лаванда. Она снижает уровень стресса, облегчает засыпание и улучшает качество сна. Цитрусовый запах бергамота помогает уравновесить мыслительный процесс.
Сандал, розмарин и ромашка выравнивают эмоциональный фон, а иланг-иланг борется с беспокойством. Расслабляющим эффектом также обладают жасмин, мелисса и шалфей.
Эфирные масла стоит залить в аромадиффузоры, которые порционно распространяют запах по комнате в течение всей ночи. Однако важно не смешивать разные ароматы и не капать их слишком много, иначе заболит голова.
Ещё один способ — пропитать маслом соль для ванны и поставить её у кровати. Если в комнате открыты окна, завешенные шторами, лучше распылить жидкость на ткань пульверизатором — свежий воздух сам разнесёт аромат по помещению.
На качество сна влияют не только ароматы, но и то, что было съедено на ужин. Идеальным вариантом, который не оставит чувство тяжести и не скажется на фигуре, станет лёгкий салат из кабачков и огурцов.