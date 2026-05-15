12:03

Спасение от кошмаров и бессонницы: какие 9 запахов помогают быстро заснуть и качественно отдохнуть

  1. Лайфхаки
Автор:
Спасение от кошмаров и бессонницы: какие 9 запахов помогают быстро заснуть и качественно отдохнуть - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Бороться с кошмарами, бессонницей и мучительным ожиданием, когда же получится провалиться в сон, можно с помощью запахов. Простое средство успокаивает психику и нервную систему, расслабляя организм и подготовливая его к отдыху. Какие ароматы лучше выбрать и как их использовать, узнал «Клопс». 

Один из наиболее эффективных ароматов для расслабления — лаванда. Она снижает уровень стресса, облегчает засыпание и улучшает качество сна. Цитрусовый запах бергамота помогает уравновесить мыслительный процесс. 

Сандал, розмарин и ромашка выравнивают эмоциональный фон, а иланг-иланг борется с беспокойством. Расслабляющим эффектом также обладают жасмин, мелисса и шалфей.  

Эфирные масла стоит залить в аромадиффузоры, которые порционно распространяют запах по комнате в течение всей ночи. Однако важно не смешивать разные ароматы и не капать их слишком много, иначе заболит голова. 

Ещё один способ — пропитать маслом соль для ванны и поставить её у кровати. Если в комнате открыты окна, завешенные шторами, лучше распылить жидкость на ткань пульверизатором — свежий воздух сам разнесёт аромат по помещению. 

На качество сна влияют не только ароматы, но и то, что было съедено на ужин. Идеальным вариантом, который не оставит чувство тяжести и не скажется на фигуре, станет лёгкий салат из кабачков и огурцов

1 326
Дом