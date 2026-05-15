Спасение от кошмаров и бессонницы: какие 9 запахов помогают быстро заснуть и качественно отдохнуть

Один из наиболее эффективных ароматов для расслабления — лаванда. Она снижает уровень стресса, облегчает засыпание и улучшает качество сна. Цитрусовый запах бергамота помогает уравновесить мыслительный процесс.

Сандал, розмарин и ромашка выравнивают эмоциональный фон, а иланг-иланг борется с беспокойством. Расслабляющим эффектом также обладают жасмин, мелисса и шалфей.

Эфирные масла стоит залить в аромадиффузоры, которые порционно распространяют запах по комнате в течение всей ночи. Однако важно не смешивать разные ароматы и не капать их слишком много, иначе заболит голова.

Ещё один способ — пропитать маслом соль для ванны и поставить её у кровати. Если в комнате открыты окна, завешенные шторами, лучше распылить жидкость на ткань пульверизатором — свежий воздух сам разнесёт аромат по помещению.