Чистота, порядок и приятный аромат: учимся правильно раскладывать одежду в шкафу и хранить её на вешалках

Часто, доставая вещи из шкафа, их приходится гладить и отпаривать, ведь за время, проведённое на полке, ткань изрядно помялась. Однако больше всего проблем вызывают вешалки, от которых на плечах остаются растянутые следы. Кроме того, залежавшиеся вещи приобретают затхлый запах. Как избавиться ото всех этих неудобств, узнал «Клопс».
Растянутых следов от вешалок можно избежать, если сложить кофту или рубашку вдоль пополам (один рукав на другой). Затем перекинуть её через крючок таким образом, чтобы он оказался под мышкой, а рукав и основная часть одежды свисали вниз.
Футболки, свитеры и лонгсливы лучше аккуратно свернуть в плотные рулоны и расставить по полкам. Джинсы и штаны сложить вдоль, чтобы штанины были друг на друге, подогнуть к поясу, а затем свернуть пополам — получится компактный прямоугольник, который занимает мало места.
Юбки и платья — загнуть бока подола внутрь и свернуть полоску ткани в рулон. В качестве альтернативы можно воспользоваться специальными вешалками с прищепками, но без металлических зубцов. Воротники рубашек лучше держать в разогнутом виде и загибать их при ношении — так на них не будут формироваться заломы.
Вещи надо раскладывать по небольшим стопкам, оставляя место для циркуляции воздуха. Для предотвращения грибка и во избежание затхлого запаха можно раз в сезон мыть стенки шкафа и полки, обрабатывая их дезинфицирующим аэрозолем.
Приятный аромат в гардеробе создают ароматические саше с натуральным или синтетическим наполнителем (сушёные травы, лаванда, мята, роза, цитрус). Их можно как разложить на полках, так и закрепить на вешалках.
Эфирные масла не стоит капать на ткань, но можно пропитать ими ватный диск, упаковать его в полиэтиленовый пакет с дырочками и положить на полки. Ещё один способ — развести 15–30 капель в литре воды и разбрызгать на стенки шкафа. Кроме того, для ароматизации используются душистое мыло, аромакамни и специальные диффузоры.
Самое главное — не смешивать несколько ароматов в одном пространстве, иначе запах будет слишком резким.
