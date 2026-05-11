Вторая жизнь зелени: как хранить укроп и петрушку, чтобы они были свежими две недели

Снимите с пучков зелени все пожелтевшие и сгнившие листья и стебли. Затем промойте под холодной водой и тщательно просушите бумажным полотенцем. Отрежьте корешок стеблей длиной примерно 1 см и поставьте в стеклянную вазу с чистой водой. Много жидкости лить не нужно — всего 2–3 см.

Сверху наденьте на банку полиэтиленовый пакет, не затягивая его плотно, чтобы воздух свободно циркулировал. Парниковый эффект продлит жизнь молодой зелени. Поставьте банку на нижнюю полку холодильника или в дверцу. Воду необходимо менять каждый 1–3 дня, иначе она станет мутной и приобретёт неприятный запах.