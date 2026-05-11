Эксперт рассказал, как узнать размер кольца девушки и не испортить сюрприз

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Размер кольца девушки можно узнать заранее, не спрашивая напрямую и не выдавая сюрприз. Как это сделать, рассказала категорийный директор ювелирного бренда SOKOLOV Таисия Изнова.

Самый надёжный ориентир — кольцо, которое девушка уже носит. Его можно ненадолго взять в ювелирный магазин или приложить к специальному шаблону для определения размера. Важно учитывать, что обхват пальцев может немного отличаться, поэтому лучше ориентироваться на украшение с нужной руки.

Если доступа к кольцам нет, стоит обратиться к близким: подруги, сёстры или родственники могут знать нужный размер либо аккуратно уточнить его в разговоре. Главное — не привлекать лишнего внимания к теме, чтобы сюрприз не раскрылся раньше времени. Ещё один вариант — вместе зайти в ювелирный магазин «просто посмотреть» и во время примерки запомнить нужные параметры. По мнению эксперта, такой сценарий выглядит естественно и обычно не вызывает подозрений.

Получить примерный ориентир можно и дома — обведите кольцо на бумаге или приложите его к линейке. В среднем женские размеры чаще всего находятся в пределах 16–17,5 мм, но полагаться только на эти значения не стоит: многое зависит от пальца, посадки и модели украшения.

«Если нет уверенности в точном размере, лучше выбрать немного больший вариант. Его проще скорректировать без потери внешнего вида. При этом важно учитывать комфорт: кольцо не должно сдавливать палец, особенно если его планируют носить каждый день», — напомнила Изнова.