Не выбрасывайте пустые банки!: как с помощью бечёвки и кружева сделать из стеклянной тары стильный декор

Тщательно промойте банку внутри и снаружи, а затем обезжирьте поверхность с помощью спирта. В местах, где должна быть бечёвка, нанесите толстым слоем клей ПВА или термоклей и обмотайте нитью.

Укладывайте шпагат плотно и ровно, чтобы линии получись аккуратными. Экспериментировать с орнаментом на выпуклых поверхностях не стоит — велика вероятность, что он со временем отойдёт. Лучше, чтобы линии шли параллельно дну банки.

Затем отрежьте кусок кружева, равный обхвату банки. Аккуратно приклейте ткань поверх бечёвки или между его слоями, чтобы дырочки в узоре пропускали свет через прозрачное стекло. Для надёжности пройдитесь поверх декора тонким слоем клея. Концы нити можно приклеить к стеклу, заправить под слой нитей, завязать узелком и навесить перламутровые бусины.

Готовое изделие можно использовать в качестве органайзера, вазы для цветов, под хранение круп, например, сахара и соли (однако для этого у банки должна быть плотно прилегающая крышка).