Пирог с маком «Бабушкина салфетка»: цветок из слоёного теста, который пекут за 30 минут

Знаете, почему пирог называется «Бабушкина салфетка»? Не потому, что он старомодный. А потому, что в разрезе и сверху он напоминает кружевное вязаное полотно — объёмный цветок с лепестками и пышной сердцевинкой. Готовится он всего из пары ингредиентов. 10 минут на сборку — и духовка делает своё дело. Результат: гости хватают телефон сфотографировать, а не вилку.

Ингредиенты

500 г слоёного дрожжевого теста 200 г готовой маковой начинки яйцо для смазки

Приготовление

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной ~3–4 мм. Равномерно намажьте маковую начинку по всему прямоугольнику. Плотно скрутите тесто с начинкой в рулет Острым ножом отрежьте один небольшой кусочек с торца рулета — примерно 1.5–2 см толщиной. Отложите его в сторону. Это будущая сердцевинка цветка. Оставшуюся длинную колбаску-рулет аккуратно сверните, чтобы получилась круглая основа пирога. Ножом или ножницами сделайте надрезы от внешнего края круга почти до центра (но не прорезая до конца). Расстояние между надрезами — примерно 2–3 см. Получаются «лепестки», соединённые у центра. Каждый получившийся лепесток проворачиваем набок и приоткрываем: один лепесток — отворачиваем от центра наружу, следующий лепесток — заворачиваем к центру. Чередуем: от центра → к центру → от центра → к центру. Таким образом, пирог раскрывается, как цветок, и видна слоистая структура с маком. В самую середину пирога (центр круга) уложите тот самый отрезанный кусочек-«жопку», который вы отложили Слегка прижмите. Смажьте пирог яйцом. Выпекайте при 185°C 25–30 минут.

Важный совет

Слоёное тесто при таком способе сильно поднимется, поэтому надрезы делайте смелее — не бойтесь прорезать почти до центра, иначе лепестки не будут красиво отворачиваться.