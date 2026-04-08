От советской нормы к выбору: эксперт объяснил, нужно ли принимать рыбий жир сейчас

Рыбий жир, который в советское время считался обязательным средством профилактики, сегодня не является необходимым для здоровья. Об этом рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков.

По его словам, в СССР рыбий жир широко применяли для профилактики рахита и восполнения дефицита витамина D, а также как источник омега-3 и омега-6 жирных кислот. Это было связано с ограниченным рационом и нехваткой важных веществ.

Снижение популярности продукта началось в 1970-х годах. Тогда выявили проблемы с качеством сырья и наличием токсинов, что даже привело к временному запрету. Позже технологии очистки улучшили, однако рыбий жир уже уступил место другим источникам витамина D и разнообразному питанию. Свою роль сыграл и специфический вкус.

Сегодня, как отмечает эксперт, основную ценность рыбьего жира — витамин D — можно получать из специализированных препаратов. Омега-кислоты, в свою очередь, легко восполняются при сбалансированном рационе, например, при употреблении жирной морской рыбы 1–2 раза в неделю.

Специалист подчеркнул, что рыбий жир остаётся полезным продуктом, но не является обязательным. Куда важнее — разнообразное питание и приём витамина D по показаниям.