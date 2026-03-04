Хрустящая корочка и нежный мякиш: рецепт домашнего хлеба «как из пекарни»

Нет ничего уютнее запаха свежеиспеченного хлеба на кухне. Многие боятся печь хлеб самостоятельно, думая, что это долго и сложно. Этот рецепт — базовый и самый что ни на есть «благодарный». Тесто прекрасно подходит, а результат неизменно радует. Основное время, которое вы потратите — это ожидание, пока тесто подойдёт. Ваших активных действий потребуется всего минут 15–20. Дрожжевой хлеб по этому рецепту получается с тонкой хрустящей корочкой и пористым, воздушным мякишем. Идеально к супу, для бутербродов или просто с ложкой сметаны.

Ингредиенты:

Мука пшеничная в/с — 500 г (примерно 3,5 стакана объёмом 250 мл) Вода тёплая (35-40°C) — 300 мл (примерно 1,5 стакана) Дрожжи свежие прессованные — 15 г (или 5-6 г сухих) Сахар — 1,5 ч. ложки Соль — 1 ч. ложка (без горки) Масло растительное — 2 ст. ложки (в тесто + для смазывания рук и миски)

Как приготовить:

Активируем дрожжи:

В миску налейте тёплую воду. Раскрошите в нее свежие дрожжи (или всыпьте сухие), добавьте сахар и 3-4 столовые ложки муки (из общего количества). Перемешайте венчиком до однородности, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 10-15 минут. За это время должна появиться пышная «шапочка» — это значит, что дрожжи рабочие.

Замешиваем тесто:

В полученную опару влейте растительное масло, добавьте соль и начните понемногу всыпать просеянную муку. Сначала мешайте ложкой, а когда тесто соберется в ком, выложите его на присыпанный мукой стол.

Вымешиваем (самый важный этап):

Месите тесто руками 7–10 минут. Оно должно перестать липнуть к рукам, стать гладким, эластичным и очень приятным на ощупь. Если тесто слишком тугое и не поддается, добавьте 1-2 ст. ложки воды; если липнет — немного муки. Слишком много муки сыпать не стоит, иначе хлеб будет жёстким.

Первая расстойка:

Смажьте чистую глубокую миску растительным маслом, положите в нее тесто и накройте полотенцем или пищевой пленкой. Уберите в теплое место без сквозняков на 1–1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объёме в 2-3 раза.

Формовка:

Подошедшее тесто обомните (выпустите воздух) на столе. Сформируйте из него шар или колобок. Противень застелите пергаментом, слегка присыпьте мукой и переложите на него будущий хлеб швом вниз.

Вторая расстойка:

Накройте хлеб полотенцем и оставьте прямо на противне еще на 30-40 минут. Он снова подрастет. Чтобы корочка была особенно хрустящей, можно поставить вниз духовки пустую жаропрочную посуду (сковороду или миску) для создания пара.

Выпекание:

Разогрейте духовку до 220°C. Перед тем как ставить хлеб, налейте в нижнюю посуду (если используете) стакан кипятка — будет пар. Острым ножом или лезвием сделайте на заготовке неглубокие надрезы (крест-накрест или несколько параллельных). Это позволит хлебу красиво раскрыться в печи. Выпекайте при 220°C первые 10 минут с паром, затем уменьшите температуру до 200°C, уберите нижнюю посуду с водой (осторожно, чтобы не обжечься паром) и пеките ещё 25-30 минут до золотистого цвета.

Остывание:

Готовый хлеб переложите на решетку и обязательно дайте ему полностью остыть. Если порезать горячий хлеб, мякиш будет казаться сырым и слипнется.