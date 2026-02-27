Три спагетти-хита: от римской классики до дерзкого эксперимента

Спагетти — это не просто гарнир и не скучная «столовая» еда. Это идеальный холст для кулинарных идей. Они впитывают соусы, дружат с самыми разными продуктами и всегда спасают, когда нужно накормить семью быстро и вкусно. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта: первый перенесёт вас на солнечный римский берег, второй удивит пикантным сочетанием, а третий докажет, что даже простые продукты могут звучать гениально.
Спагетти «Сырный Уют»
Бархатистый, сливочный, обволакивающий — это главный хит для всех любителей сыра. Никаких томатов, только сыр и нежный вкус.
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Сыр пармезан (тёртый) — 50 г
- Сыр горгонзола (или другой голубой сыр) — 50 г
- Сыр моцарелла (твёрдая, для пиццы) — 50 г
- Сыр филадельфия (или маскарпоне) — 70 г
- Сливочное масло — 20 г
- Чёрный перец, соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente (слегка недоваренными). Сохраните 1 стакан воды от варки пасты.
- Пока варятся спагетти, в сотейнике растопите сливочное масло, влейте сливки и прогрейте на медленном огне.
- Начните добавлять сыры: сначала филадельфию, размешайте венчиком до однородности. Затем горгонзолу, моцареллу и в самом конце половину пармезана. Помешивайте, пока сыры не расплавятся. Снимите с огня. Соус должен быть густым и тягучим.
- Переложите готовые спагетти в сотейник с соусом, добавьте немного воды от варки макарон и тщательно перемешайте. Благодаря воде, соус станет более эластичным и покроет каждую спагетти.
- Подавайте сразу же, посыпав оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.
Спагетти с креветками в чесночно-томатном соусе
Легкое, но изысканное блюдо, которое готовится быстрее, чем вы сходите в магазин за полуфабрикатами. Пикантный чеснок и сочные креветки — идеальная пара для спагетти.
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 г
- Креветки (очищенные) — 300 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Помидоры черри — 200 г
- Оливковое масло — 4 ст. ложки
- Петрушка свежая — небольшой пучок
- Соль, перец чили (хлопьями) — по вкусу
Приготовление:
- Отварите спагетти до состояния al dente.
- На большой сковороде разогрейте оливковое масло. Чеснок нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на среднем огне 1 минуту, пока не появится аромат (следите, чтобы не подгорел).
- Выложите креветки на сковороду к чесноку. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности.
- Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам. Жарьте еще 2 минуты, чтобы помидоры слегка размягчились. Добавьте хлопья чили и соль.
- Переложите готовые спагетти в сковороду к креветкам. Влейте 2-3 столовые ложки воды от варки пасты. Добавьте мелко рубленую петрушку. Энергично перемешайте все вместе в течение минуты, чтобы соус соединился.
- Разложите по тарелкам и подавайте с долькой лимона.
Спагетти с тунцом и лимоном
Этот рецепт для тех, кто любит, когда просто, но со вкусом. Тунец дает сытность, а лимон и цедра — невероятную свежесть. Идеальный ужин из «ничего».
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 г
- Консервированный тунец (в собственном соку) — 1 банка (200 г)
- Лимон — 1 шт. (цедра и сок)
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Панировочные сухари (лучше панко) — 3 ст. ложки
- Петрушка — по вкусу
- Соль, перец
Приготовление:
- Отварите спагетти.
- На сухой сковороде обжарьте панировочные сухари до золотистого цвета. Снимите со сковороды в отдельную мисочку.
- На той же сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко рубленый чеснок и обжаривайте 30 секунд.
- Снимите сковороду с огня. Выложите в нее консервированного тунца (предварительно слив жидкость), разомните его вилкой. Добавьте цедру одного лимона и сок половинки лимона. Хорошо перемешайте.
- Откиньте спагетти, переложите в сковороду с тунцом. Добавьте немного воды от варки макарон, чтобы блюдо не было сухим. Перемешайте.
- При подаче посыпьте каждую порцию хрустящими сухарями и свежей петрушкой. Контраст нежной пасты и хрустящей корочки вас приятно удивит.