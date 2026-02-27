Три спагетти-хита: от римской классики до дерзкого эксперимента

Спагетти — это не просто гарнир и не скучная «столовая» еда. Это идеальный холст для кулинарных идей. Они впитывают соусы, дружат с самыми разными продуктами и всегда спасают, когда нужно накормить семью быстро и вкусно. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта: первый перенесёт вас на солнечный римский берег, второй удивит пикантным сочетанием, а третий докажет, что даже простые продукты могут звучать гениально.

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Спагетти «Сырный Уют»

Бархатистый, сливочный, обволакивающий — это главный хит для всех любителей сыра. Никаких томатов, только сыр и нежный вкус.

Ингредиенты:

  1. Спагетти — 300 г
  2. Сливки 20% — 200 мл
  3. Сыр пармезан (тёртый) — 50 г
  4. Сыр горгонзола (или другой голубой сыр) — 50 г
  5. Сыр моцарелла (твёрдая, для пиццы) — 50 г
  6. Сыр филадельфия (или маскарпоне) — 70 г
  7.  Сливочное масло — 20 г
  8. Чёрный перец, соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente (слегка недоваренными). Сохраните 1 стакан воды от варки пасты.
  2. Пока варятся спагетти, в сотейнике растопите сливочное масло, влейте сливки и прогрейте на медленном огне.
  3. Начните добавлять сыры: сначала филадельфию, размешайте венчиком до однородности. Затем горгонзолу, моцареллу и в самом конце половину пармезана. Помешивайте, пока сыры не расплавятся. Снимите с огня. Соус должен быть густым и тягучим.
  4. Переложите готовые спагетти в сотейник с соусом, добавьте немного воды от варки макарон и тщательно перемешайте. Благодаря воде, соус станет более эластичным и покроет каждую спагетти.
  5. Подавайте сразу же, посыпав оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Спагетти с креветками в чесночно-томатном соусе

Легкое, но изысканное блюдо, которое готовится быстрее, чем вы сходите в магазин за полуфабрикатами. Пикантный чеснок и сочные креветки — идеальная пара для спагетти.

Ингредиенты:

  1. Спагетти — 300 г
  2. Креветки (очищенные) — 300 г
  3. Чеснок — 4 зубчика
  4. Помидоры черри — 200 г
  5. Оливковое масло — 4 ст. ложки
  6. Петрушка свежая — небольшой пучок
  7. Соль, перец чили (хлопьями) — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите спагетти до состояния al dente.
  2. На большой сковороде разогрейте оливковое масло. Чеснок нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на среднем огне 1 минуту, пока не появится аромат (следите, чтобы не подгорел).
  3. Выложите креветки на сковороду к чесноку. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности.
  4. Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам. Жарьте еще 2 минуты, чтобы помидоры слегка размягчились. Добавьте хлопья чили и соль.
  5. Переложите готовые спагетти в сковороду к креветкам. Влейте 2-3 столовые ложки воды от варки пасты. Добавьте мелко рубленую петрушку. Энергично перемешайте все вместе в течение минуты, чтобы соус соединился.
  6. Разложите по тарелкам и подавайте с долькой лимона.
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Спагетти с тунцом и лимоном

Этот рецепт для тех, кто любит, когда просто, но со вкусом. Тунец дает сытность, а лимон и цедра — невероятную свежесть. Идеальный ужин из «ничего».

Ингредиенты:

  1. Спагетти — 300 г
  2. Консервированный тунец (в собственном соку) — 1 банка (200 г)
  3. Лимон — 1 шт. (цедра и сок)
  4. Чеснок — 2 зубчика
  5. Оливковое масло — 3 ст. ложки
  6. Панировочные сухари (лучше панко) — 3 ст. ложки
  7. Петрушка — по вкусу
  8. Соль, перец

Приготовление:

  1. Отварите спагетти.
  2. На сухой сковороде обжарьте панировочные сухари до золотистого цвета. Снимите со сковороды в отдельную мисочку.
  3. На той же сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко рубленый чеснок и обжаривайте 30 секунд.
  4. Снимите сковороду с огня. Выложите в нее консервированного тунца (предварительно слив жидкость), разомните его вилкой. Добавьте цедру одного лимона и сок половинки лимона. Хорошо перемешайте.
  5. Откиньте спагетти, переложите в сковороду с тунцом. Добавьте немного воды от варки макарон, чтобы блюдо не было сухим. Перемешайте.
  6. При подаче посыпьте каждую порцию хрустящими сухарями и свежей петрушкой. Контраст нежной пасты и хрустящей корочки вас приятно удивит.
