Три спагетти-хита: от римской классики до дерзкого эксперимента

Ссылка Спагетти — это не просто гарнир и не скучная «столовая» еда. Это идеальный холст для кулинарных идей. Они впитывают соусы, дружат с самыми разными продуктами и всегда спасают, когда нужно накормить семью быстро и вкусно. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта: первый перенесёт вас на солнечный римский берег, второй удивит пикантным сочетанием, а третий докажет, что даже простые продукты могут звучать гениально.

Спагетти «Сырный Уют» Бархатистый, сливочный, обволакивающий — это главный хит для всех любителей сыра. Никаких томатов, только сыр и нежный вкус. Ингредиенты: Спагетти — 300 г Сливки 20% — 200 мл Сыр пармезан (тёртый) — 50 г Сыр горгонзола (или другой голубой сыр) — 50 г Сыр моцарелла (твёрдая, для пиццы) — 50 г Сыр филадельфия (или маскарпоне) — 70 г Сливочное масло — 20 г Чёрный перец, соль — по вкусу Приготовление: Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния al dente (слегка недоваренными). Сохраните 1 стакан воды от варки пасты. Пока варятся спагетти, в сотейнике растопите сливочное масло, влейте сливки и прогрейте на медленном огне. Начните добавлять сыры: сначала филадельфию, размешайте венчиком до однородности. Затем горгонзолу, моцареллу и в самом конце половину пармезана. Помешивайте, пока сыры не расплавятся. Снимите с огня. Соус должен быть густым и тягучим. Переложите готовые спагетти в сотейник с соусом, добавьте немного воды от варки макарон и тщательно перемешайте. Благодаря воде, соус станет более эластичным и покроет каждую спагетти. Подавайте сразу же, посыпав оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.

Спагетти с креветками в чесночно-томатном соусе Легкое, но изысканное блюдо, которое готовится быстрее, чем вы сходите в магазин за полуфабрикатами. Пикантный чеснок и сочные креветки — идеальная пара для спагетти. Ингредиенты: Спагетти — 300 г Креветки (очищенные) — 300 г Чеснок — 4 зубчика Помидоры черри — 200 г Оливковое масло — 4 ст. ложки Петрушка свежая — небольшой пучок Соль, перец чили (хлопьями) — по вкусу Приготовление: Отварите спагетти до состояния al dente. На большой сковороде разогрейте оливковое масло. Чеснок нарежьте тонкими пластинками и обжарьте на среднем огне 1 минуту, пока не появится аромат (следите, чтобы не подгорел). Выложите креветки на сковороду к чесноку. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до румяности. Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам. Жарьте еще 2 минуты, чтобы помидоры слегка размягчились. Добавьте хлопья чили и соль. Переложите готовые спагетти в сковороду к креветкам. Влейте 2-3 столовые ложки воды от варки пасты. Добавьте мелко рубленую петрушку. Энергично перемешайте все вместе в течение минуты, чтобы соус соединился. Разложите по тарелкам и подавайте с долькой лимона.

