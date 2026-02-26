Влажный, ароматный, с хрустящими орешками: рецепт идеального морковного пирога

В мире домашней выпечки есть блюда, которые по праву считаются эталоном уюта. Морковный пирог — именно такой случай. Не стоит пугаться главного ингредиента: в выпечке морковь ведет себя волшебно. Она отдает тесту всю свою сладость и влагу, делая мякиш невероятно сочным и нежным, с красивым золотистым оттенком. Этот рецепт проверен годами и десятками благодарных едоков. Специи (особенно корица) идеально оттеняют вкус моркови, а грецкие орехи добавляют приятный контраст текстуры. Этот пирог хорош сам по себе, но если вы хотите превратить его в десерт для особого случая, подайте его с нежным сливочно-сырным кремом.
Ингредиенты:
Для пирога:
- Морковь (очищенная) — 300 г
- Яйца (крупные) — 3 шт.
- Сахар — 200 г (можно смешать белый и коричневый 50/50 для более карамельного вкуса)
- Растительное масло без запаха (подсолнечное или рапсовое) — 200 мл
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. ложки (с горкой)
- Сода — 1/2 ч. ложки
- Соль — щепотка
- Корица молотая — 1,5 ч. ложки
- Имбирь молотый (или мускатный орех на кончике ножа) — по желанию, 1/2 ч. ложки
- Грецкие орехи (или пекан) — 100-150 г
Для крема (опционально, но очень желательно):
- Сливочный сыр (типа Филадельфия, Альметте — несолёный) — 300 г
- Сливочное масло (82,5%) — 80 г
- Сахарная пудра — 100-120 г (регулируйте по вкусу)
- Ванильный экстракт — 1 ч. ложка
Пошаговое приготовление:
- Достаньте продукты для крема из холодильника (они должны стать комнатной температуры). Включите духовку разогреваться до 180°C. Форму диаметром 20-22 см смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.
- Грецкие орехи слегка порубите ножом (не в крошку, а чтобы чувствовались кусочки). Подсушите их на сухой сковороде 3-4 минуты для более яркого аромата.
- Очистите морковь и натрите её на самой мелкой тёрке. Чем мельче, тем лучше — она полностью «растворится» в пироге, отдав сок.
- В большой миске взбейте яйца с сахаром венчиком или миксером до легкой пены и растворения сахара. Не нужно взбивать в крутую пену, просто хорошо перемешать.
- Тонкой струйкой, продолжая мешать, влейте растительное масло. Масса станет чуть гуще и красивее.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и имбирь.
- Просейте мучную смесь в яично-масляную. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Не месите долго, как только разошлись комочки — стоп.
- Добавьте тёртую морковь и подготовленные орехи. Перемешайте. Тесто будет густоватым, но это нормально.
- Переложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 40-50 минут (время зависит от вашей духовки). Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из центра пирога сухой или с крошками, но не с мокрым тестом.
- Дайте пирогу постоять в форме 15 минут, затем аккуратно извлеките и полностью остудите на решетке.
Готовим крем (если решили):
- Масло взбейте миксером с сахарной пудрой до пышности и белизны (3-4 минуты).
- Добавьте сливочный сыр и ваниль. Взбивайте на минимальной скорости только до соединения. Как только масса стала однородной — сразу выключайте миксер, иначе крем потечет.
- Остывший пирог разрежьте вдоль на 2 коржа (по желанию) или просто смажьте верх шапочкой крема. Посыпьте сверху орешками или украсьте цукатами.