Готовимся к Масленице: 7 правил, о которых важно помнить при покупке продуктов для блинов

В России начинается масленичная неделя, и многие уже закупаются продуктами для домашних блинов и уличных гуляний. Как отпраздновать с размахом и не заработать проблемы с желудком? Памятку опубликовали в телеграм-канале Роспотребнадзора в воскресенье, 15 февраля.

1. Мука

Обратите внимание на сорт: мука высшего сорта подойдёт для тонких и нежных блинов, однако в продукте грубого помола больше полезных веществ. Проверьте целостность упаковки и условия хранения — пачка не должна быть влажной или повреждённой. Специалисты советуют выбирать муку в бумажных пакетах: в такой таре она лучше сохраняет свои свойства.

2. Молоко и сметана

Перед покупкой внимательно изучите этикетку: состав, срок годности, условия хранения и данные о производителе. Важно, чтобы продукт назывался именно «сметана» — под уменьшительными вариантами часто скрываются товары с растительными жирами. В составе должны быть сливки, закваска, молоко или продукты на его основе.

3. Сливочное масло

Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки и цельное молоко. Если в составе указаны растительные жиры, это спред или продукт с заменителями.

4. Яйца

В продаже не должно быть яиц с истёкшим сроком годности, загрязнённой или повреждённой скорлупой — это стоит проверить ещё в магазине. Дома яйца рекомендуется мыть под проточной водой. Для сырого и готового продукта лучше использовать разные ножи и разделочные доски.

5. Сгущёнка

Классическая добавка к блинам отличается белым цветом с лёгким кремовым оттенком, однородной и густой, сливочным вкусом. Если сгущённое молоко засахарилось, это может говорить о том, что срок годности истёк или подходит к концу.

6. Маркировка

Легальность товаров можно проверить через бесплатное приложение «Честный ЗНАК». Если данные на упаковке не совпадают или маркировка отсутствует, приложение предупредит об этом — при необходимости можно отправить обращение напрямую в Роспотребнадзор.

7. Если покупаете блины на улице

Обратите внимание на чистоту рабочего места и внешний вид продавца. Оцените, как хранятся начинки и соблюдаются ли условия гигиены. Перед едой специалисты советуют обработать руки антисептиком или воспользоваться гигиеническими салфетками.