Зимнее вдохновение: три рецепта с неожиданными вкусовыми сочетаниями

Февраль — время, когда особенно хочется уюта и ярких впечатлений. Обычные блюда приедаются, а душа просит чего-то особенного. Мы собрали три рецепта, которые доказывают: привычные продукты могут звучать совершенно по-новому, если добавить к ним правильных партнёров.
Салат с грушей, горгонзолой и карамелизированным луком
Этот салат выглядит празднично, готовится быстро, а вкус такой, что гости будут просить добавки.
Ингредиенты:
- Груша — 2 шт. (лучше брать не слишком мягкие, сорта «Конференция» или «Пакхам»)
- Сыр горгонзола (или любой другой сыр с плесенью) — 100 г
- Рукола — 100 г
- Грецкие орехи — 50 г
- Лук репчатый — 2 средние луковицы
- Сахар — 1 ст. ложка
- Масло оливковое — для жарки
- Бальзамический крем (или густой бальзамический уксус) — для подачи
Для заправки:
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Бальзамический уксус — 1 ст. ложка
- Мёд — 1 ч. ложка
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, высыпьте лук и сахар. Жарьте на среднем огне, помешивая, минут 15–20, пока лук не станет мягким и золотисто-коричневым. Если начнет пригорать, убавьте огонь и добавьте ложку воды.
- Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде (минуты 3–4), чтобы раскрылся аромат. Затем крупно порубите ножом.
- Груши вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками или слайсами. Кожуру можно оставить — так красивее.
- На большое блюдо выложите руколу. Сверху разложите карамелизированный лук, дольки груши и раскрошенную горгонзолу. Посыпьте орехами.
- Смешайте все ингредиенты для заправки венчиком или в баночке с крышкой (просто взболтайте). Полейте салат непосредственно перед подачей.
- Сбрызните блюдо бальзамическим кремом для красоты и легкой кислинки.
Тыква, запечённая с мёдом, розмарином и фетой
Это блюдо может быть и гарниром к мясу, и самостоятельным легким ужином, и горячим салатом.
Ингредиенты:
- Тыква (лучше мускатная, она слаще) — 600–700 г
- Фета — 200 г
- Мёд — 2 ст. ложки
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Розмарин свежий — 2–3 веточки (или 1 ч. ложка сушеного)
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Кедровые орешки или тыквенные семечки — горсть (для подачи)
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками (примерно 3×3 см) или дольками.
- В миске смешайте оливковое масло, мед, мелко рубленый розмарин, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
- Выложите тыкву в форму для запекания, залейте медовой смесью и хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Отправьте в духовку на 25–30 минут. Тыква должна стать мягкой, а края — слегка карамелизоваться.
- Достаньте тыкву из духовки, посыпьте раскрошенной фетой и верните в выключенную горячую духовку буквально на 2–3 минуты, чтобы сыр слегка размягчился, но не растекся.
- Перед подачей посыпьте поджаренными кедровыми орешками или тыквенными семечками. Можно добавить свежую зелень — петрушку или кинзу.
Морковный кекс с имбирём и сливочно-сырной глазурью
Очень сочный, ароматный и не такой приторный, как обычные бисквиты. Имбирь даёт приятное тепло, а глазурь делает кекс нарядным.
Ингредиенты для теста:
- Морковь — 250 г (примерно 2 средние)
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 150 г
- Растительное масло без запаха — 150 мл
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
- Сода — 0,5 ч. ложки
- Корица — 1 ч. ложка
- Имбирь молотый — 1 ч. ложка
- Мускатный орех — щепотка
- Соль — щепотка
- Грецкие орехи или изюм — горсть (по желанию)
Для глазури:
- Сливочный сыр (типа Филадельфия, Альметте — несоленый) — 200 г
- Сливочное масло — 50 г
- Сахарная пудра — 80–100 г
- Ванильный экстракт или ванилин — по вкусу
Приготовление:
- Духовку включите разогреваться до 180°C. Форму для кекса смажьте маслом или застелите пергаментом.
- Морковь очистите и натрите на самой мелкой терке. Если морковь очень сочная, можно слегка отжать сок (но не усердствуйте, чтобы кекс не получился сухим).
- В большой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Влейте растительное масло и снова хорошо перемешайте венчиком.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, корицу, имбирь, мускатный орех и соль.
- Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности. Не взбивайте миксером, чтобы кекс не стал резиновым.
- Добавьте тёртую морковь и орехи/изюм (если используете). Перемешайте.
- Перелейте тесто в форму. Выпекайте 50–60 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый кекс полностью остудите на решетке.
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой. Добавьте сливочный сыр и ванилин, взбейте до пышной однородной массы. Важно: продукты должны быть комнатной температуры, иначе глазурь может расслоиться.
- Нанесите глазурь на полностью остывший кекс. Можно просто намазать ножом в творожном стиле или отсадить из кондитерского мешка красивыми волнами. Сверху можно посыпать цедрой апельсина или щепоткой корицы.