Валентинка на тарелке: лучшие рецепты для Дня всех влюблённых

День всех влюблённых — отличный повод порадовать свою половинку не только подарком, но и красивым, вкусным ужином. Мы собрали для вас рецепты на любой вкус: от идей для лёгкого завтрака в постель до изысканных десертов. Все блюда можно приготовить дома, и каждое из них несёт в себе главный символ праздника — любовь.

Завтрак с сюрпризом

Начните день 14 февраля с нежного и романтичного завтрака. Самый простой способ создать праздничное настроение с утра — приготовить яичницу в форме сердца. Это быстро, красиво и обязательно вызовет улыбку.

Вам понадобится:

Тостовый хлеб — 2 ломтика Яйца — 2 шт. Твёрдый сыр — 100 г Соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:

В центре каждого кусочка хлеба аккуратно вырежьте сердечко. На разогретой сковороде с маслом обжарьте хлеб с одной стороны. Переверните, и в центр каждого «сердечка» аккуратно вбейте по яйцу, стараясь не повредить желток. Посолите, поперчите и посыпьте тёртым сыром. Накройте крышкой на пару минут, чтобы сыр расплавился, а белок схватился. Подавайте, украсив зеленью.

Лёгкие и эффектные закуски

Закуски задают тон всему ужину. Они должны быть лёгкими, эстетичными и не перебивать аппетит .

Салат с клубникой, шпинатом и козьим сыром

Этот салат — настоящий праздник вкуса и цвета. Нежный шпинат, сладкая клубника и пикантный сыр создают идеальный романтичный дуэт.

Ингредиенты: свежий шпинат (100 г), клубника (150 г), козий сыр (60-80 г), грецкие орехи (30 г). Для заправки: оливковое масло (2 ст. л.), бальзамический уксус (1 ч. л.), мёд (0,5 ч. л.), соль и перец.

Приготовление: Выложите шпинат на тарелку, сверху — нарезанную клубнику и раскрошенный сыр. Посыпьте обжаренными орехами и полейте заправкой из масла, уксуса и мёда.

Закуска «Сердцеедка»

Оригинальные бутерброды, которые готовятся всего 15 минут и сразу приковывают к себе внимание.

Ингредиенты: хлеб (2-3 ломтика), сливочный сыр (30 г), перепелиные яйца (2-3 шт.), варёная свёкла (100 г), грецкие орехи (30 г).

Приготовление: Из хлеба и тонких ломтиков свёклы формочкой вырежьте сердечки. Хлеб смажьте сыром, сверху положите свекольное сердечко. Украсьте ломтиком перепелиного яйца и измельчёнными орехами.

Основное блюдо: выбор за вами

Главное блюдо — кульминация вечера. Мы предлагаем два варианта: сытный мясной и лёгкий рыбный.

Мясные корзиночки с грибами

Это блюдо выглядит очень нарядно и празднично. Оно готовится в духовке и не требует постоянного контроля.

Ингредиенты: свинина и говядина (по 500 г), лук (5 шт.), помидоры (3 шт.), сыр (200 г), шампиньоны (1 кг).

Приготовление:

Сделайте фарш из мяса и половины лука, посолите, поперчите. Из фарша сформируйте на противне шарики, а затем — корзиночки с углублением. На дно положите обжаренный лук, затем грибы. Запекайте 15 минут при 200°C. Достаньте, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 5 минут. Подавайте с ложкой томатной смеси из помидоров, чеснока и зелени.

Нежный минтай в сливочно-горчичном соусе

Рыба — идеальный выбор для романтического ужина: она лёгкая, полезная и готовится очень быстро.

Ингредиенты: филе минтая (500 г), сливки 10-15% (150 мл), дижонская горчица (1 ч. л.), чеснок (1 зубчик).

Приготовление:

Филе минтая обжарьте на оливковом масле по 2-3 минуты с каждой стороны. В отдельной ёмкости смешайте сливки, горчицу и измельчённый чеснок. Залейте рыбу соусом и тушите под крышкой 7-10 минут. Подавайте, украсив зеленью. На тарелке можно ложкой нарисовать соусом сердечко.

Десерт для сладких мгновений

Десерт — это эффектная точка вечера. Лучше всего выбрать то, что можно приготовить заранее или что готовится очень быстро .

Шоколадный фондан (Molten chocolate cake)

Этот десерт с жидкой сердцевиной — настоящая классика Дня всех влюблённых. Главное — не передержать его в духовке .

Ингредиенты: горький шоколад (100 г), сливочное масло (100 г), яйца (2 шт. + 2 желтка), сахар (80 г), мука (40 г) .

Приготовление:

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Взбейте яйца, желтки и сахар до пышности, аккуратно вмешайте шоколадную массу и муку. Разлейте по смазанным маслом формочкам и выпекайте при 200°C 10-12 минут. Края должны схватиться, а центр остаться жидким. Подавайте тёплым с шариком ванильного мороженого.

Простые идеи для «ленивых»

Если времени на кулинарные подвиги совсем нет, а удивить хочется, воспользуйтесь хитростями: