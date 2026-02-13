13:56

«Не мясом единым»: 3 рецепта домашней шаурмы, о которых молчат уличные ларьки

  1. Лайфхаки
Автор:
«Не мясом единым»: 3 рецепта домашней шаурмы, о которых молчат уличные ларьки - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Домашняя шаурма давно перестала быть просто попыткой повторить уличный фастфуд с чистыми руками и без очереди. Сегодня это отдельный гастрономический жанр, в котором находятся места и туркам в костюмах Марио, и правильному питанию, и даже экспериментам с красной рыбой. Вот три совершенно разных рецепта — каждый со своим характером. 

Шаурма по-турецки со скумбрией

В Турции рыбу в лаваш заворачивают не реже, чем курицу. Скумбрия даёт насыщенный вкус, специи и наршараб делают её карамельно-пряной, а лимон освежает. Получается сочно, но без жирности уличного фастфуда.

Ингредиенты (на 2 порции):

  1. Скумбрия холодного копчения или свежая (запечённая/жареная) — 250 г филе
  2. Лаваш тонкий — 2 листа
  3. Помидоры черри — 6 шт.
  4. Красный лук — 1 небольшая луковица
  5. Салат айсберг или микс зелени — 1 горсть
  6. Лимон — 1/2 шт.
  7. Сушёная мята — 1 ч.л.
  8. Орегано — 1 ч.л.
  9. Паприка сладкая — 1 ч.л.
  10. Паприка острая (по желанию) — 1/2 ч.л.
  11. Наршараб (гранатовый соус) — 2 ст.л.
  12. Соль, перец — по вкусу
  13. Оливковое масло — для обжарки

Как готовить:

  1. Приготовить рыбу. Если скумбрия сырая: филе посолить, поперчить, посыпать половиной мяты, орегано и паприки, сбрызнуть лимонным соком. Обжарить на гриль-сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Если скумбрия копчёная — просто нарезать полосками.
  2. Приготовить соус. В миске смешать наршараб, оставшиеся специи (сухую мяту, орегано, обе паприки), 1 ст.л. лимонного сока и 1 ст.л. оливкового масла. Перемешать до однородности.
  3. Подготовить овощи. Помидоры черри разрезать пополам. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Салат порвать руками. Сбрызнуть всё лимонным соком.
  4. Собрать шаурму. Лаваш слегка сбрызнуть водой и прогреть на сухой сковороде по 10 секунд с каждой стороны, чтобы стал эластичным. На нижнюю треть выложить салат, затем рыбу, помидоры и лук. Полить половиной соуса.
  5. Завернуть. Загнуть края лаваша внутрь и свернуть плотным рулетом. Обжарить шаурму на сухой сковороде или гриле с двух сторон до хруста. Перед подачей смазать оставшимся соусом для карамельной корочки.

Шаурма с говяжьим фаршем и двойным сыром

Фарш обжаривается быстрее кусочков мяса, лучше пропитывает лаваш соком, а два вида сыра создают ту самую тянущуюся текстуру, за которую все любят шаурму. Идеально для уютного вечера.

Ингредиенты (на 2 порции):

  1. Говяжий фарш — 300 г
  2. Лаваш тонкий — 2 листа
  3. Сыр твёрдый (чеддер, гауда) — 100 г
  4. Сырный соус готовый (или плавленый сыр) — 50 г
  5. Помидор — 1 шт.
  6. Огурец — 1 шт.
  7. Красный лук — 1/2 шт.
  8. Кинза или петрушка — небольшой пучок
  9. Чеснок — 1 зубчик
  10. Сливочное масло — 20 г
  11. Соль, перец, зира (кумин) — по вкусу

Как готовить:

  1. Приготовить фарш. Разогреть сковороду без масла, выложить фарш и жарить на сильном огне, разбивая комки лопаткой, до румяной корочки (7–10 минут). В конце добавить соль, перец, зиру и мелко рубленый чеснок. Снять с огня.
  2. Подготовить сыр. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Сырный соус слегка подогреть или достать из холодильника заранее, чтобы стал мягче.
  3. Нарезать овощи. Помидор и огурец нарезать тонкой соломкой. Лук — полукольцами. Зелень мелко порубить.
  4. Собрать шаурму. Лаваш сложить вдвое для прочности. На нижнюю треть выложить половину тёртого сыра, сверху — горячий фарш (чтобы сыр начал плавиться), затем овощи, зелень и снова тёртый сыр. Полить сырным соусом.
  5. Завернуть и обжарить. Плотно завернуть рулетом. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить шаурму с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавать горячей.

Шаурма с форелью и авокадо

Бездрожжевой лаваш, сметанный соус вместо майонеза, свежая зелень и полезные жиры из авокадо и рыбы. Это не компромисс, а полноценный вкусный ужин для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты (на 2 порции):

  1. Слабосолёная форель или сёмга — 200 г
  2. Лаваш бездрожжевой тонкий — 2 листа
  3. Авокадо — 1 шт.
  4. Руккола — 1 горсть
  5. Салат айсберг или романо — 2 листа
  6. Болгарский перец — 1/2 шт.
  7. Огурец — 1 небольшой
  8. Лимон — 1/2 шт.

Для соуса:

  1. Сметана 15–20% — 100 г
  2. Укроп — небольшой пучок
  3. Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  4. Чёрный перец — 1/4 ч.л.
  5. Соль — щепотка

Как готовить:

  1. Приготовить соус. Укроп мелко порубить, чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать со сметаной, добавить перец и соль. Убрать в холодильник на 10 минут.
  2. Подготовить ингредиенты. Форель нарезать тонкими длинными полосками. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать ломтиками и сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурец и болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Салат порвать руками.
  3. Собрать шаурму. Лаваш слегка прогреть на сухой сковороде. Смазать половиной сметанного соуса. Выложить салат, рыбу, авокадо, перец и огурец. Полить оставшимся соусом.
  4. Завернуть. Плотно свернуть рулетом, подворачивая края внутрь. Если любите хрустящую шаурму — обжарьте на гриль-сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Если предпочитаете мягкую — подавайте сразу.
2 250
Кулинария