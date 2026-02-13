«Не мясом единым»: 3 рецепта домашней шаурмы, о которых молчат уличные ларьки

Домашняя шаурма давно перестала быть просто попыткой повторить уличный фастфуд с чистыми руками и без очереди. Сегодня это отдельный гастрономический жанр, в котором находятся места и туркам в костюмах Марио, и правильному питанию, и даже экспериментам с красной рыбой. Вот три совершенно разных рецепта — каждый со своим характером.
Шаурма по-турецки со скумбрией
В Турции рыбу в лаваш заворачивают не реже, чем курицу. Скумбрия даёт насыщенный вкус, специи и наршараб делают её карамельно-пряной, а лимон освежает. Получается сочно, но без жирности уличного фастфуда.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Скумбрия холодного копчения или свежая (запечённая/жареная) — 250 г филе
- Лаваш тонкий — 2 листа
- Помидоры черри — 6 шт.
- Красный лук — 1 небольшая луковица
- Салат айсберг или микс зелени — 1 горсть
- Лимон — 1/2 шт.
- Сушёная мята — 1 ч.л.
- Орегано — 1 ч.л.
- Паприка сладкая — 1 ч.л.
- Паприка острая (по желанию) — 1/2 ч.л.
- Наршараб (гранатовый соус) — 2 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — для обжарки
Как готовить:
- Приготовить рыбу. Если скумбрия сырая: филе посолить, поперчить, посыпать половиной мяты, орегано и паприки, сбрызнуть лимонным соком. Обжарить на гриль-сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Если скумбрия копчёная — просто нарезать полосками.
- Приготовить соус. В миске смешать наршараб, оставшиеся специи (сухую мяту, орегано, обе паприки), 1 ст.л. лимонного сока и 1 ст.л. оливкового масла. Перемешать до однородности.
- Подготовить овощи. Помидоры черри разрезать пополам. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Салат порвать руками. Сбрызнуть всё лимонным соком.
- Собрать шаурму. Лаваш слегка сбрызнуть водой и прогреть на сухой сковороде по 10 секунд с каждой стороны, чтобы стал эластичным. На нижнюю треть выложить салат, затем рыбу, помидоры и лук. Полить половиной соуса.
- Завернуть. Загнуть края лаваша внутрь и свернуть плотным рулетом. Обжарить шаурму на сухой сковороде или гриле с двух сторон до хруста. Перед подачей смазать оставшимся соусом для карамельной корочки.
Шаурма с говяжьим фаршем и двойным сыром
Фарш обжаривается быстрее кусочков мяса, лучше пропитывает лаваш соком, а два вида сыра создают ту самую тянущуюся текстуру, за которую все любят шаурму. Идеально для уютного вечера.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Говяжий фарш — 300 г
- Лаваш тонкий — 2 листа
- Сыр твёрдый (чеддер, гауда) — 100 г
- Сырный соус готовый (или плавленый сыр) — 50 г
- Помидор — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Красный лук — 1/2 шт.
- Кинза или петрушка — небольшой пучок
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливочное масло — 20 г
- Соль, перец, зира (кумин) — по вкусу
Как готовить:
- Приготовить фарш. Разогреть сковороду без масла, выложить фарш и жарить на сильном огне, разбивая комки лопаткой, до румяной корочки (7–10 минут). В конце добавить соль, перец, зиру и мелко рубленый чеснок. Снять с огня.
- Подготовить сыр. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Сырный соус слегка подогреть или достать из холодильника заранее, чтобы стал мягче.
- Нарезать овощи. Помидор и огурец нарезать тонкой соломкой. Лук — полукольцами. Зелень мелко порубить.
- Собрать шаурму. Лаваш сложить вдвое для прочности. На нижнюю треть выложить половину тёртого сыра, сверху — горячий фарш (чтобы сыр начал плавиться), затем овощи, зелень и снова тёртый сыр. Полить сырным соусом.
- Завернуть и обжарить. Плотно завернуть рулетом. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить шаурму с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавать горячей.
Шаурма с форелью и авокадо
Бездрожжевой лаваш, сметанный соус вместо майонеза, свежая зелень и полезные жиры из авокадо и рыбы. Это не компромисс, а полноценный вкусный ужин для тех, кто следит за питанием.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Слабосолёная форель или сёмга — 200 г
- Лаваш бездрожжевой тонкий — 2 листа
- Авокадо — 1 шт.
- Руккола — 1 горсть
- Салат айсберг или романо — 2 листа
- Болгарский перец — 1/2 шт.
- Огурец — 1 небольшой
- Лимон — 1/2 шт.
Для соуса:
- Сметана 15–20% — 100 г
- Укроп — небольшой пучок
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Чёрный перец — 1/4 ч.л.
- Соль — щепотка
Как готовить:
- Приготовить соус. Укроп мелко порубить, чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать со сметаной, добавить перец и соль. Убрать в холодильник на 10 минут.
- Подготовить ингредиенты. Форель нарезать тонкими длинными полосками. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать ломтиками и сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурец и болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Салат порвать руками.
- Собрать шаурму. Лаваш слегка прогреть на сухой сковороде. Смазать половиной сметанного соуса. Выложить салат, рыбу, авокадо, перец и огурец. Полить оставшимся соусом.
- Завернуть. Плотно свернуть рулетом, подворачивая края внутрь. Если любите хрустящую шаурму — обжарьте на гриль-сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Если предпочитаете мягкую — подавайте сразу.