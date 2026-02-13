«Не мясом единым»: 3 рецепта домашней шаурмы, о которых молчат уличные ларьки

ВКонтакте

Домашняя шаурма давно перестала быть просто попыткой повторить уличный фастфуд с чистыми руками и без очереди. Сегодня это отдельный гастрономический жанр, в котором находятся места и туркам в костюмах Марио, и правильному питанию, и даже экспериментам с красной рыбой. Вот три совершенно разных рецепта — каждый со своим характером.

Шаурма по-турецки со скумбрией

В Турции рыбу в лаваш заворачивают не реже, чем курицу. Скумбрия даёт насыщенный вкус, специи и наршараб делают её карамельно-пряной, а лимон освежает. Получается сочно, но без жирности уличного фастфуда.

Ингредиенты (на 2 порции):

Скумбрия холодного копчения или свежая (запечённая/жареная) — 250 г филе Лаваш тонкий — 2 листа Помидоры черри — 6 шт. Красный лук — 1 небольшая луковица Салат айсберг или микс зелени — 1 горсть Лимон — 1/2 шт. Сушёная мята — 1 ч.л. Орегано — 1 ч.л. Паприка сладкая — 1 ч.л. Паприка острая (по желанию) — 1/2 ч.л. Наршараб (гранатовый соус) — 2 ст.л. Соль, перец — по вкусу Оливковое масло — для обжарки

Как готовить:

Приготовить рыбу. Если скумбрия сырая: филе посолить, поперчить, посыпать половиной мяты, орегано и паприки, сбрызнуть лимонным соком. Обжарить на гриль-сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Если скумбрия копчёная — просто нарезать полосками. Приготовить соус. В миске смешать наршараб, оставшиеся специи (сухую мяту, орегано, обе паприки), 1 ст.л. лимонного сока и 1 ст.л. оливкового масла. Перемешать до однородности. Подготовить овощи. Помидоры черри разрезать пополам. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Салат порвать руками. Сбрызнуть всё лимонным соком. Собрать шаурму. Лаваш слегка сбрызнуть водой и прогреть на сухой сковороде по 10 секунд с каждой стороны, чтобы стал эластичным. На нижнюю треть выложить салат, затем рыбу, помидоры и лук. Полить половиной соуса. Завернуть. Загнуть края лаваша внутрь и свернуть плотным рулетом. Обжарить шаурму на сухой сковороде или гриле с двух сторон до хруста. Перед подачей смазать оставшимся соусом для карамельной корочки.

Шаурма с говяжьим фаршем и двойным сыром

Фарш обжаривается быстрее кусочков мяса, лучше пропитывает лаваш соком, а два вида сыра создают ту самую тянущуюся текстуру, за которую все любят шаурму. Идеально для уютного вечера.

Ингредиенты (на 2 порции):

Говяжий фарш — 300 г Лаваш тонкий — 2 листа Сыр твёрдый (чеддер, гауда) — 100 г Сырный соус готовый (или плавленый сыр) — 50 г Помидор — 1 шт. Огурец — 1 шт. Красный лук — 1/2 шт. Кинза или петрушка — небольшой пучок Чеснок — 1 зубчик Сливочное масло — 20 г Соль, перец, зира (кумин) — по вкусу

Как готовить:

Приготовить фарш. Разогреть сковороду без масла, выложить фарш и жарить на сильном огне, разбивая комки лопаткой, до румяной корочки (7–10 минут). В конце добавить соль, перец, зиру и мелко рубленый чеснок. Снять с огня. Подготовить сыр. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Сырный соус слегка подогреть или достать из холодильника заранее, чтобы стал мягче. Нарезать овощи. Помидор и огурец нарезать тонкой соломкой. Лук — полукольцами. Зелень мелко порубить. Собрать шаурму. Лаваш сложить вдвое для прочности. На нижнюю треть выложить половину тёртого сыра, сверху — горячий фарш (чтобы сыр начал плавиться), затем овощи, зелень и снова тёртый сыр. Полить сырным соусом. Завернуть и обжарить. Плотно завернуть рулетом. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить шаурму с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавать горячей.

Шаурма с форелью и авокадо

Бездрожжевой лаваш, сметанный соус вместо майонеза, свежая зелень и полезные жиры из авокадо и рыбы. Это не компромисс, а полноценный вкусный ужин для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты (на 2 порции):

Слабосолёная форель или сёмга — 200 г Лаваш бездрожжевой тонкий — 2 листа Авокадо — 1 шт. Руккола — 1 горсть Салат айсберг или романо — 2 листа Болгарский перец — 1/2 шт. Огурец — 1 небольшой Лимон — 1/2 шт.

Для соуса:

Сметана 15–20% — 100 г Укроп — небольшой пучок Чеснок — 1 зубчик (по желанию) Чёрный перец — 1/4 ч.л. Соль — щепотка

Как готовить: