«Большая рыба»: 5 рецептов, после которых вы перестанете покупать полуфабрикаты

Рыбу либо обожают, либо боятся. Чаще боятся: кажется, что её легко пересушить, что без корочки из панировки она развалится, а с костями возиться — отдельный квест. На самом деле рыба прощает больше, чем мы думаем. Она дружит с цитрусами, сливками, неожиданными специями и даже с водкой. Вот пять рецептов, которые докажут: домашняя рыба — это не скучно, не сложно и точно вкуснее, чем в доставке.

Рыба в мандариново-медовом соусе

Сочетание красной рыбы, цитрусов и водки звучит дерзко, но на деле даёт карамельную корочку и нежнейшее мясо без намёка на «рыбность». Идеально для 8 Марта или Нового года.

Ингредиенты:

Красная рыба (форель, сёмга, нерка) — 1 кг Мандарины — 6 шт. Мёд — 5 ст.л. Водка — 100 мл Специи (соль, перец, можно немного розмарина)

Как готовить:

Из 4 мандаринов выжать сок, смешать с водкой, мёдом и специями. Уварить смесь на медленном огне до уменьшения объёма вдвое — соус загустеет и станет похож на глазурь. Оставшиеся 2 мандарина нарезать кружочками, добавить в соус и прогреть ещё 5 минут. Рыбу выложить на пергамент, щедро смазать соусом, сверху разложить мандариновые кружки. Запекать 20 минут при 180°C. Полить оставшимся соусом из формы. Идеальный гарнир — лёгкий салат или рис.

Рыба по-корякски: в кедровом соусе (ресторанный уровень)

Этот рецепт пришёл с Камчатки и звучит как спецпредложение дорогого шеф-повара. На деле готовится за 20 минут, а ореховый соус делает даже самую простую белую рыбу шедевром.

Ингредиенты:

Филе лосося, сига или нерки — 600 г Кедровые орехи очищенные — 100 г Вода или рыбный бульон — 150 мл Лук — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика Сливочное масло — 30 г Лимонный сок — 1 ст.л. Соль, перец, щепотка сахара

Как готовить:

Рыбу посолить, поперчить и обжарить на сковороде 2–3 минуты с каждой стороны — до золотистой корочки. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде и измельчить в блендере в пасту. В сотейнике растопить масло, обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Добавить ореховую пасту, влить бульон, прогреть до загустения. В конце — лимонный сок и щепотку сахара. Выложить рыбу в соус, прогреть вместе 1–2 минуты.

Хек в кисло-сладком соусе (удивить гостей)

Знакомая с детства белая рыба вдруг становится яркой, насыщенной и совсем не скучной. Соус на основе «Сацебели» — лайфхак, который работает безотказно .

Ингредиенты:

Хек (тушки) — 1,5 кг Соус «Сацебели» — 485 г (одна стандартная банка) Лук — 4–6 шт. Вода — 250 мл Сахар — 160 г Уксус 9% — 80 мл (или винный 100 мл) Масло растительное — 180 мл Мука для панировки Соль — 1 ч.л.

Как готовить:

Рыбу очистить, удалить чёрную плёнку внутри, нарезать порционными кусками. Обвалять в муке и обжарить до готовности. Лук нарезать полукольцами. Для соуса смешать блендером воду, соль, сахар, уксус, масло и «Сацебели» до однородности. В кастрюлю выложить слоями: лук — рыба — лук — рыба — лук. Залить соусом. Убрать в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь. Это блюдо подаётся холодным как закуска. Лук маринуется и становится главным деликатесом.

Паста с сёмгой и креветками в сливочном соусе

Почему это круто. Готовится быстрее, чем доставка, а выглядит как в меню итальянского ресторана. Идеальный вариант, когда хочется дорого-богато, но лень идти в магазин за 20 ингредиентами .

Ингредиенты:

Спагетти — 300 г Сёмга (филе) — 200 г Креветки очищенные — 200 г Сливки 20% — 200 мл Чеснок порошок — 0,5 ч.л. Карри — 0,5 ч.л. Оливковое масло — 2 ст.л. Сливочное масло — 20 г Соль

Как готовить:

Спагетти отварить до состояния аль денте. Сёмгу нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле 5 минут до румяности. Добавить креветки, сливки, специи. Тушить, пока соус не загустеет. Соединить с пастой, добавить сливочное масло, перемешать.

Рыбные тефтели в соусе бешамель

Самый надёжный способ накормить рыбой скептиков и детей. Бешамель маскирует рыбный запах, а текстура получается нежной, как у куриных фрикаделек .

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (минтай, треска, хек) — 500 г Белый хлеб — 1 ломтик Молоко — 50 мл Яйцо — 1 шт. Лук — 1 шт. Соль, перец, лимонный сок

Для соуса бешамель:

Молоко — 300 мл Сливочное масло — 30 г Мука — 30 г Соль, мускатный орех

Как готовить: