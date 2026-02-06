Три ленивых рецепта: готовим с минимальными усилиями и максимумом удовольствия

Идеи для тех, кто не хочет стоять у плиты, но мечтает о вкусной еде. Все блюда готовятся практически в одно действие, требуют минимум посуды и мытья рук. Никаких сложных техник — только простые шаги к насыщению и радости.
Яичница в кружке (готовится в микроволновке)
Когда даже сковородку доставать лень. Пышный омлет с начинкой за 3 минуты.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.,
- молоко или вода — 2 ст. л.,
- натёртый сыр — 2 ст. л.,
- колбаса или ветчина (кубиками) — горсть,
- соль, перец.
Как готовить:
В большой кружке вилкой взболтать яйца с молоком, солью и перцем. Добавить сыр и колбасу, перемешать. Готовить в микроволновке на макс. мощности 1,5–2 минуты (пока не схватится). Вынуть, дать постоять минуту и есть прямо из кружки.
Ленивая пицца на лаваше
Классический вкус пиццы без возни с тестом. Хрустящая основа и тягучая начинка.
Ингредиенты:
- Тонкий армянский лаваш — 1 шт.,
- кетчуп или соус для пиццы — 2-3 ст. л.,
- сыр моцарелла или любой тёртый — 100 г,
- колбаса/ветчина/курица (нарезка) — 100 г,
- консервированная кукуруза,
- маслины (по желанию).
Как готовить:
Лаваш положить на сухой противень. Смазать кетчупом. Посыпать сыром, выложить начинку, сверху снова сыр. Запекать в разогретой до 200°C духовке 7-10 минут, пока сыр не расплавится и края лаваша не подрумянятся.
Молочный суп с вермишелью за 10 минут
Самое детское и успокаивающее блюдо, которое требует только вашего внимания на 10 минут.
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл,
- вермишель «паутинка» — 80-100 г,
- сахар — 1 ст. л.,
- соль — щепотка,
- сливочное масло — кусочек.
Как готовить:
В кастрюле вскипятить молоко. Убавить огонь, всыпать вермишель, сахар и соль. Варить 5-7 минут, помешивая, пока вермишель не станет мягкой. Снять с огня, добавить масло, накрыть крышкой и дать постоять пару минут.