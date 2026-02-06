Три ленивых рецепта: готовим с минимальными усилиями и максимумом удовольствия

ВКонтакте

Идеи для тех, кто не хочет стоять у плиты, но мечтает о вкусной еде. Все блюда готовятся практически в одно действие, требуют минимум посуды и мытья рук. Никаких сложных техник — только простые шаги к насыщению и радости.

Яичница в кружке (готовится в микроволновке)

Когда даже сковородку доставать лень. Пышный омлет с начинкой за 3 минуты.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт., молоко или вода — 2 ст. л., натёртый сыр — 2 ст. л., колбаса или ветчина (кубиками) — горсть, соль, перец.

Как готовить:

В большой кружке вилкой взболтать яйца с молоком, солью и перцем. Добавить сыр и колбасу, перемешать. Готовить в микроволновке на макс. мощности 1,5–2 минуты (пока не схватится). Вынуть, дать постоять минуту и есть прямо из кружки.

Ленивая пицца на лаваше

Классический вкус пиццы без возни с тестом. Хрустящая основа и тягучая начинка.

Ингредиенты:

Тонкий армянский лаваш — 1 шт., кетчуп или соус для пиццы — 2-3 ст. л., сыр моцарелла или любой тёртый — 100 г, колбаса/ветчина/курица (нарезка) — 100 г, консервированная кукуруза, маслины (по желанию).

Как готовить:

Лаваш положить на сухой противень. Смазать кетчупом. Посыпать сыром, выложить начинку, сверху снова сыр. Запекать в разогретой до 200°C духовке 7-10 минут, пока сыр не расплавится и края лаваша не подрумянятся.

Молочный суп с вермишелью за 10 минут

Самое детское и успокаивающее блюдо, которое требует только вашего внимания на 10 минут.

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл, вермишель «паутинка» — 80-100 г, сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, сливочное масло — кусочек.

Как готовить:

В кастрюле вскипятить молоко. Убавить огонь, всыпать вермишель, сахар и соль. Варить 5-7 минут, помешивая, пока вермишель не станет мягкой. Снять с огня, добавить масло, накрыть крышкой и дать постоять пару минут.