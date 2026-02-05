5 объятий в тарелке: подборка блюд с шоколадной пастой, которая сделает день слаще

Что может быть лучше ложки шоколадной пасты прямо из банки? Только целый мир десертов, где этот крем играет первую скрипку. Он способен превратить простой завтрак в праздник, а вечерний чай — в волшебный ритуал. Мы собрали пять простых идей, которые докажут, что с шоколадной пастой можно творить настоящие кулинарные чудеса прямо на домашней кухне.
Круассаны с шоколадной пастой из готового теста
Аппетитная домашняя выпечка без хлопот, которая тает во рту.
Ингредиенты (на 8 шт.):
- Готовое слоёное тесто (размороженное) — 1 упаковка (250-275 г)
- шоколадная паста — 100-120 г
- Яйцо (для смазки) — 1 шт.
- Молоко (для смазки) — 1 ст. л.
- Сахарная пудра, фундук дроблёный — для подачи.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 200°C. Противень застелите бумагой для выпечки.
- Раскатайте пласт теста. Разрежьте его на 8 длинных треугольников.
- На широкую часть каждого треугольника положите по 1 ч. л. пасты.
- Аккуратно сверните треугольники в рулетики, начиная с широкой части. Кончик загните вниз, чтобы при выпечке круассан не раскрутился.
- Смешайте яйцо с молоком и смажьте этой смесью рулетики.
- Выпекайте 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.
- Готовые горячие круассаны посыпьте сахарной пудрой и дроблёным фундуком.
Блины с шоколадной пастой и бананом
Идеальное сочетание для сытного завтрака или сладкого ужина.
Ингредиенты (на 8-10 тонких блинов):
- Для теста: молоко — 500 мл, яйца — 2 шт., мука — 200 г, сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, растительное масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки.
- Для начинки: шоколадная паста — 100-150 г, бананы — 2 шт.
Приготовление:
- Приготовьте тесто: взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте половину молока и всю муку, перемешайте до однородности. Влейте оставшееся молоко и масло, ещё раз хорошо размешайте. Дайте тесту постоять 15-20 минут.
- Пожарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
- Пасту для удобства намазывания можно слегка подогреть на водяной бане.
- На тёплый блин намажьте 1-2 ч. л. крема, выложите ломтики банана.
- Сверните блин конвертом или трубочкой. Подавайте сразу.
Маффины с пастой-сюрпризом
Вкусный сюрприз в каждой порции — жидкая шоколадная сердцевина.
Ингредиенты (на 6 больших маффинов):
- Для теста: мука — 200 г, сахар — 100 г, разрыхлитель — 2 ч. л., какао-порошок — 2 ст. л., яйцо — 2 шт., кефир или йогурт — 120 мл, растительное масло — 80 мл.
- Для начинки: шоколадная паста — 6 ч. л. (около 60-70 г).
- Для посыпки: кусочки белого шоколада или фундук.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 180°C. Форму для маффинов застелите бумажными капсулами.
- В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, какао.
- В другой миске взбейте яйца с кефиром и маслом.
- Соедините влажную и сухую смеси, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности (не нужно долго мешать!).
- Наполните капсулы тестом наполовину. В центр каждой порции положите по 1 ч. л. пасты. Сверху закройте ещё одной ложкой теста, чтобы крем был полностью скрыт.
- Выпекайте 20-25 минут до сухой лучинки. Готовые маффины посыпьте тёртым шоколадом или орехами.
Тост с шоколадной пастой, клубникой и сливками
Ресторанный десерт за пару минут.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Хлеб для тостов (белый или бриошь) — 2 ломтика
- Шоколадная паста — 2 ст. л.
- Клубника свежая — 5-6 ягод
- Сливки взбитые 33% — 50 мл (или готовые из баллончика)
- Сахарная пудра — для украшения
Приготовление:
- Хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.
- Тёплые тосты густо намажьте пастой.
- Клубнику вымойте, обсушите и нарежьте пластинками. Выложите поверх крема.
- Украсьте взбитыми сливками. Перед подачей слегка посыпьте сахарной пудрой.
Парфе с шоколадной пастой, мороженым и печеньем
Элегантный десерт без выпечки и варки, который собирается слоями.
Ингредиенты (на 2 высоких бокала):
- Мороженое пломбир ванильное — 200 г
- Шоколадная паста — 4 ст. л.
- Печенье песочное (типа «Юбилейного») — 6-8 шт.
- Свежие ягоды (малина, клубника) или банан — для прослойки
- Взбитые сливки и тёртый шоколад — для украшения
Приготовление:
- Печенье поломайте руками на средние кусочки.
- В бокалы или креманки начинайте выкладывать слои: половина крошки печенья; шарик мороженого, разровняйте; ягоды или ломтики банана; по 1 ст. л. пасты на каждый бокал (можно слегка подогреть для удобства).
- Повторите слои: оставшаяся крошка печенья, мороженое, ягоды.
- Сверху украсьте взбитыми сливками, полейте оставшейся пастой и посыпьте тёртым шоколадом.
- Подавайте сразу или дайте постоять 5-7 минут, чтобы печенье слегка пропиталось.