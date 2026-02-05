21:54

5 объятий в тарелке: подборка блюд с шоколадной пастой, которая сделает день слаще

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Что может быть лучше ложки шоколадной пасты прямо из банки? Только целый мир десертов, где этот крем играет первую скрипку. Он способен превратить простой завтрак в праздник, а вечерний чай — в волшебный ритуал. Мы собрали пять простых идей, которые докажут, что с шоколадной пастой можно творить настоящие кулинарные чудеса прямо на домашней кухне.

Круассаны с шоколадной пастой из готового теста

Аппетитная домашняя выпечка без хлопот, которая тает во рту.

Ингредиенты (на 8 шт.):

  1. Готовое слоёное тесто (размороженное) — 1 упаковка (250-275 г)
  2. шоколадная паста — 100-120 г
  3. Яйцо (для смазки) — 1 шт.
  4. Молоко (для смазки) — 1 ст. л.
  5. Сахарная пудра, фундук дроблёный — для подачи.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 200°C. Противень застелите бумагой для выпечки.
  2. Раскатайте пласт теста. Разрежьте его на 8 длинных треугольников.
  3. На широкую часть каждого треугольника положите по 1 ч. л. пасты.
  4. Аккуратно сверните треугольники в рулетики, начиная с широкой части. Кончик загните вниз, чтобы при выпечке круассан не раскрутился.
  5. Смешайте яйцо с молоком и смажьте этой смесью рулетики.
  6. Выпекайте 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.
  7. Готовые горячие круассаны посыпьте сахарной пудрой и дроблёным фундуком.

Блины с шоколадной пастой и бананом

Идеальное сочетание для сытного завтрака или сладкого ужина.

Ингредиенты (на 8-10 тонких блинов):

  1. Для теста: молоко — 500 мл, яйца — 2 шт., мука — 200 г, сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, растительное масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки.
  2. Для начинки: шоколадная паста — 100-150 г, бананы — 2 шт.

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто: взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте половину молока и всю муку, перемешайте до однородности. Влейте оставшееся молоко и масло, ещё раз хорошо размешайте. Дайте тесту постоять 15-20 минут.
  2. Пожарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
  3. Пасту для удобства намазывания можно слегка подогреть на водяной бане.
  4. На тёплый блин намажьте 1-2 ч. л. крема, выложите ломтики банана.
  5. Сверните блин конвертом или трубочкой. Подавайте сразу.

Маффины с пастой-сюрпризом

 Вкусный сюрприз в каждой порции — жидкая шоколадная сердцевина.

Ингредиенты (на 6 больших маффинов):

  1. Для теста: мука — 200 г, сахар — 100 г, разрыхлитель — 2 ч. л., какао-порошок — 2 ст. л., яйцо — 2 шт., кефир или йогурт — 120 мл, растительное масло — 80 мл.
  2. Для начинки: шоколадная паста — 6 ч. л. (около 60-70 г).
  3. Для посыпки: кусочки белого шоколада или фундук.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму для маффинов застелите бумажными капсулами.
  2. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, какао.
  3. В другой миске взбейте яйца с кефиром и маслом.
  4. Соедините влажную и сухую смеси, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности (не нужно долго мешать!).
  5. Наполните капсулы тестом наполовину. В центр каждой порции положите по 1 ч. л. пасты. Сверху закройте ещё одной ложкой теста, чтобы крем был полностью скрыт.
  6. Выпекайте 20-25 минут до сухой лучинки. Готовые маффины посыпьте тёртым шоколадом или орехами.

Тост с шоколадной пастой, клубникой и сливками

Ресторанный десерт за пару минут.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  1. Хлеб для тостов (белый или бриошь) — 2 ломтика
  2. Шоколадная паста — 2 ст. л.
  3. Клубника свежая — 5-6 ягод
  4. Сливки взбитые 33% — 50 мл (или готовые из баллончика)
  5. Сахарная пудра — для украшения

Приготовление:

  1. Хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.
  2. Тёплые тосты густо намажьте пастой.
  3. Клубнику вымойте, обсушите и нарежьте пластинками. Выложите поверх крема.
  4. Украсьте взбитыми сливками. Перед подачей слегка посыпьте сахарной пудрой.

Парфе с шоколадной пастой, мороженым и печеньем

Элегантный десерт без выпечки и варки, который собирается слоями.

Ингредиенты (на 2 высоких бокала):

  1. Мороженое пломбир ванильное — 200 г
  2. Шоколадная паста — 4 ст. л.
  3. Печенье песочное (типа «Юбилейного») — 6-8 шт.
  4. Свежие ягоды (малина, клубника) или банан — для прослойки
  5. Взбитые сливки и тёртый шоколад — для украшения

Приготовление:

  1. Печенье поломайте руками на средние кусочки.
  2. В бокалы или креманки начинайте выкладывать слои: половина крошки печенья; шарик мороженого, разровняйте; ягоды или ломтики банана; по 1 ст. л. пасты на каждый бокал (можно слегка подогреть для удобства).
  3. Повторите слои: оставшаяся крошка печенья, мороженое, ягоды.
  4. Сверху украсьте взбитыми сливками, полейте оставшейся пастой и посыпьте тёртым шоколадом.
  5. Подавайте сразу или дайте постоять 5-7 минут, чтобы печенье слегка пропиталось.
