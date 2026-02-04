Тёплое угощение: три домашних супа для уютного вечера

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Когда за окном непогода или просто хочется чувства защищённости, лучшее решение — сварить суп. Это не просто еда, а кулинарный ритуал, который согревает, успокаивает и объединяет за столом. Мы собрали три проверенных рецепта: прозрачный бульон для лёгкости, густой крем-суп для нежности и наваристый суп с фрикадельками для сытости.

Куриный бульон с лапшой и яйцом

Просто, чисто, как в детстве. Лёгкий, прозрачный и самый целебный суп на свете. Он лечит не только простуду, но и хмурое настроение.

Ингредиенты:

Курица (крылышки, голени или целая тушка) — 300-400 г Лапша (яичная или вермишель) — 70-80 г Яйцо куриное — 1 шт. Морковь — 1 небольшая Репчатый лук — 1 шт. Соль, перец горошком, лавровый лист, зелень (укроп, петрушка)

Приготовление:

Курицу залейте 1,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену. Убавьте огонь. Очищенную целую морковку и очищенную целую луковицу (можно даже её подпалить на сухой сковороде для цвета) положите в бульон. Добавьте 5-7 горошин перца и 1 лавровый лист. Варите на самом медленном огне 1 час. Курицу и овощи выньте, бульон процедите. Куриное мясо отделите от костей. Верните мясо в бульон. Посолите по вкусу. Доведите до кипения, забросьте лапшу и варите до её готовности (время смотрите на упаковке, обычно 3-5 минут). Яйцо размешайте вилкой в кружке. Тонкой струйкой влейте в кипящий суп, энергично помешивая. Вы получите яичные «хлопья». Сразу выключайте огонь. Подавайте, щедро посыпав рубленой зеленью.

Нежный сливочный суп-пюре из тыквы с имбирём

Бархатный, солнечный, согревающий. Сладковатая тыква и острый имбирь создают идеальный дуэт. Это объятие в тарелке.

Ингредиенты:

Тыква (очищенная) — 400 г Картофель — 1 шт. (около 150 г) Морковь — 1 шт. (около 100 г) Репчатый лук — 1 маленькая головка Свежий имбирь — кусочек 2-3 см Сливки 10% — 100 мл Овощной бульон или вода — 700 мл Соль, перец, мускатный орех, оливковое масло

Приготовление:

Тыкву, картофель и морковь нарежьте кубиками. Лук мелко порубите. Имбирь натрите на мелкой тёрке. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности 3-4 минуды. Добавьте имбирь, перемешайте. Положите остальные овощи, залейте бульоном или водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими. Погружным блендером превратите содержимое в гладкое пюре. Верните суп на плиту на маленький огонь. Влейте сливки, помешивая. Доведите почти до кипения, но не кипятите. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Подавайте с тыквенными семечками или крутонами.

Сытный суп с фрикадельками и овощами

Аппетитный, наваристый, полный вкусов. Крошечные сочные мясные шарики и яркие овощи — гарантия того, что за обедом будет тихо, потому что все заняты едой.

Ингредиенты:

Фарш (говяжий или смесь говядины со свининой) — 300 г Картофель — 3 шт. (средних) Морковь — 1 шт. Репчатый лук — 1 шт. (половину — в фарш, половину — в суп) Яйцо — 1 шт. (для фарша) Вермишель «паутинка» или мелкая лапша — горсть (50 г) Томатная паста — 1 ст. л. Соль, перец, зелень, лавровый лист

Приготовление: