Тёплое угощение: три домашних супа для уютного вечера

Когда за окном непогода или просто хочется чувства защищённости, лучшее решение — сварить суп. Это не просто еда, а кулинарный ритуал, который согревает, успокаивает и объединяет за столом. Мы собрали три проверенных рецепта: прозрачный бульон для лёгкости, густой крем-суп для нежности и наваристый суп с фрикадельками для сытости.
Куриный бульон с лапшой и яйцом
Просто, чисто, как в детстве. Лёгкий, прозрачный и самый целебный суп на свете. Он лечит не только простуду, но и хмурое настроение.
Ингредиенты:
- Курица (крылышки, голени или целая тушка) — 300-400 г
- Лапша (яичная или вермишель) — 70-80 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Морковь — 1 небольшая
- Репчатый лук — 1 шт.
- Соль, перец горошком, лавровый лист, зелень (укроп, петрушка)
Приготовление:
- Курицу залейте 1,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену. Убавьте огонь.
- Очищенную целую морковку и очищенную целую луковицу (можно даже её подпалить на сухой сковороде для цвета) положите в бульон. Добавьте 5-7 горошин перца и 1 лавровый лист.
- Варите на самом медленном огне 1 час. Курицу и овощи выньте, бульон процедите. Куриное мясо отделите от костей.
- Верните мясо в бульон. Посолите по вкусу. Доведите до кипения, забросьте лапшу и варите до её готовности (время смотрите на упаковке, обычно 3-5 минут).
- Яйцо размешайте вилкой в кружке. Тонкой струйкой влейте в кипящий суп, энергично помешивая. Вы получите яичные «хлопья». Сразу выключайте огонь.
- Подавайте, щедро посыпав рубленой зеленью.
Нежный сливочный суп-пюре из тыквы с имбирём
Бархатный, солнечный, согревающий. Сладковатая тыква и острый имбирь создают идеальный дуэт. Это объятие в тарелке.
Ингредиенты:
- Тыква (очищенная) — 400 г
- Картофель — 1 шт. (около 150 г)
- Морковь — 1 шт. (около 100 г)
- Репчатый лук — 1 маленькая головка
- Свежий имбирь — кусочек 2-3 см
- Сливки 10% — 100 мл
- Овощной бульон или вода — 700 мл
- Соль, перец, мускатный орех, оливковое масло
Приготовление:
- Тыкву, картофель и морковь нарежьте кубиками. Лук мелко порубите. Имбирь натрите на мелкой тёрке.
- В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности 3-4 минуды. Добавьте имбирь, перемешайте.
- Положите остальные овощи, залейте бульоном или водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Погружным блендером превратите содержимое в гладкое пюре.
- Верните суп на плиту на маленький огонь. Влейте сливки, помешивая. Доведите почти до кипения, но не кипятите. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.
- Подавайте с тыквенными семечками или крутонами.
Сытный суп с фрикадельками и овощами
Аппетитный, наваристый, полный вкусов. Крошечные сочные мясные шарики и яркие овощи — гарантия того, что за обедом будет тихо, потому что все заняты едой.
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий или смесь говядины со свининой) — 300 г
- Картофель — 3 шт. (средних)
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт. (половину — в фарш, половину — в суп)
- Яйцо — 1 шт. (для фарша)
- Вермишель «паутинка» или мелкая лапша — горсть (50 г)
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль, перец, зелень, лавровый лист
Приготовление:
- В миске смешайте фарш, мелко нарезанную половину луковицы, яйцо, соль и перец. Вымесите и уберите в холод на 15 минут, пока готовите овощи.
- Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, оставшийся лук мелко порубите.
- В кастрюле на 2 литрах воды отварите картофель до полуготовности (около 10 минут после закипания).
- На сковороде обжарьте лук с морковью до мягкости 5-7 минут, в конце добавьте томатную пасту, перемешайте.
- Мокрыми руками сформируйте из фарша маленькие фрикадельки (размером с грецкий орех). Осторожно опустите их в кипящий бульон с картошкой.
- Через 5 минут добавьте в суп зажарку из моркови и лука. Варите ещё 10 минут.
- Добавьте вермишель, лавровый лист, посолите по вкусу. Варите до готовности вермишели (2-3 минуты). Выключите огонь, дайте настояться под крышкой 10 минут.
- Подавайте, обильно посыпав зеленью.