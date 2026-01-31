Мороз против настроения не устоит: 5 горячих рецептов для души и тела

ВКонтакте

Когда за окном зима берёт своё, а настроение пытается спрятаться под тёплым пледом, на помощь приходит кухня. Мы собрали блюда, творящие чудеса: они согревают изнутри, наполняют дом аппетитными ароматами и дарят то самое чувство уюта, которое прогоняет любую хандру. От сытного супа до шоколадного десерта — выбирайте свой рецепт счастья.

Густой тыквенный суп-пюре с имбирём

Яркий, солнечный цвет и согревающий имбирь поднимут настроение с первой ложки.

Ингредиенты (на 4 порции):

Тыква (очищенная) — 600 г Морковь — 1 шт. (около 100 г) Картофель — 1-2 шт. (окло 200 г) Лук репчатый — 1 шт. Свежий имбирь — кусочек 2-3 см Овощной или куриный бульон — 700-800 мл Сливки 10-20% — 100 мл (по желанию) Соль, перец, щепотка мускатного ореха — по вкусу Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Тыкву, морковь и картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте, имбирь натрите на мелкой тёрке. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте имбирь. Положите овощи, залейте горячим бульоном, чтобы он их покрыл. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими. Погружным блендером превратите суп в однородное пюре. Верните на плиту, влейте сливки, если используете. Доведите до кипения, приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Подавайте с гренками, тыквенными семечками или ложкой сметаны.

Запечённая картошка с сыром и ветчиной

Просто, сытно и бесконечно уютно. Любимый фастфуд, но только домашний и в разы вкуснее.

Ингредиенты (на 2 порции):

Крупные картофелины — 2 шт. Ветчина или копчёная курица — 150 г Твёрдый сыр (чеддер, гауда) — 100 г Сметана или майонез — 2-3 ст. л. Соль, перец, паприка — по вкусу Зелёный лук — для подачи

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте, обсушите, наколите вилкой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 50-60 минут до мягкости (можно в микроволновке на высокой мощности 10-12 минут). Готовый горячий картофель разрежьте пополам, аккуратно выньте мякоть ложкой, оставив стенки толщиной 5-7 мм. Мякоть разомните вилкой, смешайте с нарезанной кубиками ветчиной, сметаной, половиной тёртого сыра. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Наполните получившейся начинкой картофельные «лодочки», сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте ещё 10-15 минут в духовке или 2-3 минуты в микроволновке, пока сыр не расплавится. Подавайте, посыпав зелёным луком.

Яблочно-коричный штрудель

Аромат яблок с корицей, разносящийся по дому, — лучшее лекарство от зимней тоски.

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Готовое слоёное тесто (размороженное) — 1 пласт (около 250 г) Яблоки (кисло-сладкие) — 3-4 шт. (около 500 г) Сахар — **50-70 г Молотая корица — 1 ч. л. Изюм (по желанию) — 50 г Молотые грецкие орехи — 30 г Сухари панировочные — 2 ст. л. Яйцо (для смазки) — 1 шт.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 180°C. Противень застелите бумагой для выпечки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с сахаром, корицей, изюмом и орехами. Раскатайте пласт теста в прямоугольник. Посыпьте его панировочными сухарями (они впитают лишний сок). Выложите яблочную начинку вдоль длинной стороны, отступив от краёв. Аккуратно сверните рулет, защипнув края. Переложите рулет швом вниз на противень. Смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Сделайте несколько надрезов сверху. Выпекайте 30-40 минут до румяного цвета. Подавайте тёплым с шариком ванильного мороженого.

Глинтвейн безалкогольный (согревающий пряный напиток)

Напиток, который пахнет Рождеством, Новым годом и сказкой. Согреет руки и душу.

Ингредиенты (на 4 чашки):

Виноградный, вишнёвый или гранатовый сок (лучше тёмный) — 1 л Апельсин — 1 шт. Лимон — половинка Мёд — 3-4 ст. л. (по вкусу) Пряности: палочки корицы — 2 шт., гвоздика — 5-6 бутонов, бадьян — 1-2 звёздочки, душистый перец горошком — 4-5 шт.

Приготовление:

Апельсин и лимон тщательно вымойте, нарежьте кружочками. В кастрюле (не алюминиевой!) смешайте сок, нарезанные цитрусы и все пряности. На медленном огне нагрейте почти до кипения, но НЕ КИПЯТИТЕ. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Добавьте мёд, размешайте до растворения. Процедите или разливайте прямо так, оставляя пряности в кастрюле. Разливайте по термостойким бокалам или кружкам и наслаждайтесь теплом.

Шоколадные кексы за 5 минут в микроволновке

Когда хочется сладкого и быстрого утешения. Готовятся в кружке на одного.

Ингредиенты (на 1 большую кружку):

Мука — 4 ст. л. Сахар — 2 ст. л. Какао-порошок — 2 ст. л. Яйцо — 1 шт. Молоко — 3 ст. л. Растительное масло — 2 ст. л. Разрыхлитель — ¼ ч. л. Щепотка соли, ванилин

Приготовление: