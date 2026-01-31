Домашний горячий шоколад: 3 рецепта под любое настроение

ВКонтакте

Согревающий, насыщенный и по-настоящему шоколадный — таким и должен быть идеальный напиток, который так просто приготовить на собственной кухне. Предлагаем три проверенных рецепта: классический на молоке, густой испанский на кукурузном крахмале и облегчённый на воде.

Классический густой горячий шоколад на молоке

Насыщенный, нежный и знакомый с детства вкус. Основа основ.

Ингредиенты (на 2 большие чашки):

Молоко 3.2% — 500 мл Тёмный шоколад (от 70%) — 100 г Сахар (по вкусу) — 1-2 ч. л.

Приготовление:

Шоколад поломайте на кусочки. В небольшой кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, не доводя до кипения. Убавьте огонь до минимума, добавьте шоколад и сахар. Постоянно помешивайте венчиком около 3-5 минут, пока шоколад полностью не растворится, а напиток не станет однородным и слегка густым. Разлейте по чашкам. Можно добавить щепотку корицы или ваниль на кончике ножа при нагреве.

Испанский горячий шоколад

Очень густой, почти как десертный соус. Традиционно его макают чуррос или пончики.

Ингредиенты (на 2 порции):

Молоко — 250 мл Тёмный шоколад (от 70%) — 100 г Кукурузный крахмал — 1 ч. л. с горкой Сахар (по вкусу) — 1-2 ч. л.

Приготовление:

В сотейнике смешайте холодное молоко, кукурузный крахмал и сахар до полного растворения крахмала. Добавьте поломанный шоколад. На среднем огне, постоянно и энергично помешивая венчиком, доведите смесь до кипения и варите 1-2 минуты, пока она не загустеет до состояния жидкой сметаны. Сразу перелейте в чашки — он продолжит густеть по мере остывания.

Горячий шоколад на воде (веганский вариант)

Лёгкий, но с ярким шоколадным вкусом. Подойдёт тем, кто не употребляет молоко.

Ингредиенты (на 2 чашки):

Вода — 300 мл Тёмный шоколад (от 70%) — 80 г Кленовый сироп или сахар — 1-2 ч. л. (по вкусу) Щепотка соли и ваниль

Приготовление:

В кастрюльке доведите воду до кипения. Убавьте огонь, добавьте поломанный шоколад, подсластитель, соль и ваниль. Помешивайте на медленном огне до полного растворения шоколада (3-4 минуты). Взбейте венчиком для образования лёгкой пенки и сразу подавайте.

Полезные советы для идеального результата