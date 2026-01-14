Почему в магазине откажут, а на маркетплейсе примут: эксперты разъяснили правила возврата подарков

ВКонтакте

Не все подарки можно без проблем вернуть в магазин. Для ряда товаров действует ограничение: их принимают обратно только при наличии брака или существенных недостатков. При этом для покупок в интернете правила другие. Об этом, ссылаясь на данные Роскачества, пишет РИА Новости.

В законе «О защите прав потребителей» говорится, что товар надлежащего качества можно сдать обратно продавцу в течение 14 дней, если он не подошёл по размеру, цвету, фасону, комплектации или по другим субъективным причинам. Это актуально, например, когда подарок оказался лишним, не понравился или дублирует уже имеющуюся вещь.

Для возврата необходимо сохранить товарный вид, ярлыки и, по возможности, оригинальную упаковку. Кассовый или товарный чек значительно упрощает процедуру, но его отсутствие не может быть основанием для отказа: факт покупки разрешается подтверждать и другими способами, включая свидетельские показания.

Вместе с тем правительством утверждён перечень непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть или обменять по субъективным причинам:

предметы личной гигиены, парфюмерно-косметическая продукция, текстиль и бельё, чулочно-носочные изделия, сложная бытовая техника и электроника, ювелирные украшения из драгоценных металлов, печатные издания, мебель, автомобили и другая техника, растения и животные.

Подарки из этого перечня можно вернуть только в случае обнаружения производственного брака, существенного недостатка или несоответствия заявленному качеству. В спорных ситуациях продавец вправе назначить независимую экспертизу, чтобы установить причину поломки — по вине изготовителя или из-за неправильного использования товара.

Исключение составляют покупки, сделанные в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Такой товар можно вернуть без объяснения причин в течение семи дней с момента получения. Если же продавец не предоставил покупателю в письменной форме информацию о сроках и порядке возврата, этот период увеличивается до трёх месяцев.

Как подчеркнули в Роскачестве, при онлайн-покупках право на возврат распространяется даже на те категории товаров, которые в обычных магазинах считаются невозвратными, что является дополнительной гарантией для потребителей.