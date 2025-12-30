17:45

Врач назвал самые эффективные и опасные способы борьбы с похмельем

Некоторые народные способы борьбы с похмельем работают лучше, чем медикаменты. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии университета им. Н. И. Пирогова Ольга Сайно. 

По возвращении с пьяной вечеринки врач рекомендовала не ложиться в горячую ванну. «После приёма алкоголя увеличивается вязкость крови, что способствует риску тромбообразования. Горячая вода расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления, увеличив нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, это способствует усилению потоотделения и дальнейшему обезвоживанию». 

Кроме того, не стоит бороться с головной болью с помощью анальгетиков, например, парацетамола, цитрамона и ибупрофена. При интоксикации организма они могут привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Также опасность представляет смесь алкоголя с витаминами и лекарствами, например, настойкой корвалола, которая может вызвать токсическое отравление. Нельзя принимать холодный душ, купаться в море или бассейне, поскольку прохладная вода приводит к спазму сосудов. 

Какие народные способы могут облегчить симптомы похмелья 

  • рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) — жидкость полезна солями, эфирным маслом укропа, витаминами группы В и С; 
  • отвары шиповника, мелиссы, солодки, мяты, ромашки, мяты, липы и других трав — применяются для дезинтоксикации; 
  • зелёный чай — нужен для стимуляции обмена веществ и вывода токсинов; 
  • кисломолочные продукты; 
  • минеральная вода — помогает от головной боли; 
  • куриный бульон — быстро усваивается и восстанавливает силы при отсутствии аппетита;
  • овсяная каша — обволакивает слизистую желудка и абсорбирует остатки алкоголя; 
  • какао на воде — нормализует работу сердечнососудистой системы из-за содержания магния; 
  • янтарная кислота — способствует выведению токсинов; 
  • чай или еда с корнем имбиря — помогает избавиться от тошноты. 

Врачи также рекомендуют перед выпивкой плотно поесть, а во время застолья — налегать на сырную тарелку.

