Врач назвал самые эффективные и опасные способы борьбы с похмельем

Некоторые народные способы борьбы с похмельем работают лучше, чем медикаменты. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии университета им. Н. И. Пирогова Ольга Сайно.
По возвращении с пьяной вечеринки врач рекомендовала не ложиться в горячую ванну. «После приёма алкоголя увеличивается вязкость крови, что способствует риску тромбообразования. Горячая вода расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления, увеличив нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, это способствует усилению потоотделения и дальнейшему обезвоживанию».
Кроме того, не стоит бороться с головной болью с помощью анальгетиков, например, парацетамола, цитрамона и ибупрофена. При интоксикации организма они могут привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки.
Также опасность представляет смесь алкоголя с витаминами и лекарствами, например, настойкой корвалола, которая может вызвать токсическое отравление. Нельзя принимать холодный душ, купаться в море или бассейне, поскольку прохладная вода приводит к спазму сосудов.
Какие народные способы могут облегчить симптомы похмелья
- рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) — жидкость полезна солями, эфирным маслом укропа, витаминами группы В и С;
- отвары шиповника, мелиссы, солодки, мяты, ромашки, мяты, липы и других трав — применяются для дезинтоксикации;
- зелёный чай — нужен для стимуляции обмена веществ и вывода токсинов;
- кисломолочные продукты;
- минеральная вода — помогает от головной боли;
- куриный бульон — быстро усваивается и восстанавливает силы при отсутствии аппетита;
- овсяная каша — обволакивает слизистую желудка и абсорбирует остатки алкоголя;
- какао на воде — нормализует работу сердечнососудистой системы из-за содержания магния;
- янтарная кислота — способствует выведению токсинов;
- чай или еда с корнем имбиря — помогает избавиться от тошноты.
Врачи также рекомендуют перед выпивкой плотно поесть, а во время застолья — налегать на сырную тарелку.