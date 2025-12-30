Врач назвал самые эффективные и опасные способы борьбы с похмельем

ВКонтакте

Некоторые народные способы борьбы с похмельем работают лучше, чем медикаменты. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии университета им. Н. И. Пирогова Ольга Сайно.

По возвращении с пьяной вечеринки врач рекомендовала не ложиться в горячую ванну. «После приёма алкоголя увеличивается вязкость крови, что способствует риску тромбообразования. Горячая вода расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления, увеличив нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, это способствует усилению потоотделения и дальнейшему обезвоживанию».

Кроме того, не стоит бороться с головной болью с помощью анальгетиков, например, парацетамола, цитрамона и ибупрофена. При интоксикации организма они могут привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Также опасность представляет смесь алкоголя с витаминами и лекарствами, например, настойкой корвалола, которая может вызвать токсическое отравление. Нельзя принимать холодный душ, купаться в море или бассейне, поскольку прохладная вода приводит к спазму сосудов.

Какие народные способы могут облегчить симптомы похмелья