Довольный муж и гости облизываются: 5 интересных и вкусных блюд, которые готовятся из печени

Печень — это не только оладьи и паштет. Её удивительная текстура и богатый вкус открывают простор для кулинарного творчества. Мы подготовили подборку рецептов, которые покажут печень с новой стороны
Закусочный печёночный торт с баклажанами, помидорами и грецкими орехами
Продукты (на 8 порций)
Для печёночных блинов:
- Печень куриная — 600 г
- Мука — 130 г (1 стакан объёмом 200 мл)
- Лук репчатый — 150 г
- Молоко — 130 мл
- Яйца — 2 шт.
- Масло растительное — 1 ст. ложка
- Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
- Соль — 0,25 ч. ложки (по вкусу)
- Перец чёрный молотый — 1-2 щепотки
Для начинки:
- Баклажан — 350 г
- Помидор — 300 г
- Чеснок — 2 зубчика (по вкусу)
- Зелень свежая — 30 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Сметана — 100 г
Для украшения:
- Сыр гауда — 100 г
- Зелень свежая — 15 г
Приготовление
- Куриную печень хорошо промойте, срежьте плёночки, жилки. Разрежьте каждую печёнку на 2-3 кусочка.
- Измельчите куриную печень погружным блендером или пропустите через мясорубку.
- Лук очистите, измельчите на мясорубке и добавьте к печени.
- Влейте к печёночной массе молоко и добавьте яйца. Перемешайте.
- Влейте растительное масло, всыпьте соль и молотый чёрный перец по вкусу. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы не было комочков.
- На сковороде разогрейте немного растительного масла. В центр влейте половник печёночного теста и круговыми движениями распределите по всему дну. Жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны, до готовности.
- Готовые печёночные блины остудите до комнатной температуры.
- Теперь приготовьте начинку. Баклажан промойте, обсушите и очистите от кожицы. Нарежьте полосками. Подсолите с обеих сторон. Сверху установите грузик и оставьте на 15-20 минут.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов.
- Обмакните баклажаны от лишней жидкости и переложите на противень с пергаментом. Запекайте 15-30 минут при температуре 180 градусов, до мягкости.
- Помидор промойте, сверху сделайте крестообразный надрез. Опустите помидор в кипящую воду на 40-60 секунд. Потом переместите его в холодную воду.
- Очистите помидор от кожицы и нарежьте кубиками.
- Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Добавьте зелень и чеснок к помидору.
- Запечённые баклажаны остудите и нарежьте кубиками.
- Добавьте к помидорам. Перемешайте.
- Грецкие орехи мелко нарежьте. Добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте.
- Добавьте сметану и всыпьте соль и молотый перец по вкусу. Перемешайте.
- Для формовки закусочного торта я использовала разъёмное кольцо диаметром 17 см.
- На дно отправьте один печёночный блин. Сверху выложите 1 ст. ложку начинки и распределите её по всему пласту.
- Чередуйте блины с начинкой до самого верха. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
- Посыпьте натёртым твёрдым сыром.
- Аккуратно снимите формовочное кольцо с печёночного торта. Украсьте рубленой зеленью.
Салат «Довольный муж» (с печенью, грибами и сыром)
Продукты
- Печень куриная — 300 г
- Грибы соленые — 200 г
- Сыр твердый — 150 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез (или сметана с горчицей) — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец душистый горошком — 4 шт.
- Перец молотый (по желанию) — по вкусу
- Соль (при необходимости) — по вкусу
- Масло подсолнечное — для жарки
- Зелень свежая — для украшения
Приготовление
- Куриную печень помойте, срежьте лишние пленки. Если на кусочках печени есть желтые пятна, обязательно их срежьте, иначе печень будет горькой.
- Доведите воду до кипения, добавьте горошины душистого перца и лавровый лист.
- Отправьте в кипящую воду печень. Дождитесь закипания воды, уменьшите нагрев и варите куриную печень 10 минут. Свернувшийся белок на поверхности воды снимите. Воду не солите.
- Выключите нагрев, выньте отварную печень и дайте ей остыть.
- Лук нарежьте кубиком или тонкими четвертинками колец.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Соленые грибы измельчите. Если грибы излишне соленые, то предварительно их промойте.
- Нарежьте печень мелким кубиком.
- Сыр натрите на мелкой тёрке.
- Обжарьте отдельно на разогретом растительном масле лук до легкой золотинки.
- Уберите лук и на этой же сковороде при сильном нагреве обжарьте морковь 3-4 минуты. Если на сковороде недостаточно масла, добавьте.
- Переложите морковь в отдельную ёмкость.
- Добавьте на сковороду немного масла и обжарьте грибы пару минут, чтобы выпарилась жидкость.
- Смешайте ингредиенты салата, добавьте две трети сыра и заправьте майонезом (или сметаной с половиной чайной ложки горчицы). Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и, если хотите, перец.
- Салат можно собрать слоями в такой последовательности: печень и майонез, морковь, лук, грибы и майонез, сыр.
- Поставьте два кольца разного диаметра на тарелку. (Если нет кулинарных колец, поставьте в центр тарелки стакан и выложите салат вокруг стакана.)
- Салат с отварной печенью, солеными грибами и сыром выложите между кольцами.
- Аккуратно выньте кольца.
Печень говяжья по-строгановски
Продукты (на 4 порции)
- Печень говяжья – 500 г
- Сметана жирностью 20-25% – 250 г
- Лук репчатый – 100 г
- Мука – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Перец чёрный молотый – по вкусу
- Вода – 100 мл
- Масло растительное для жарки – 2-3 ст. ложки
Приготовление
- Говяжью печень промываем, срезаем все плёнки и прожилки. Нарезаем печень полосками.
- Отправляем нарезанную печень в пакет.
- Добавляем к печени муку.
- Завязываем пакет и встряхиваем, чтобы мука хорошо распределилась по кусочкам печени.
- Лук очищаем, промываем и нарезаем полукольцами.
- В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук в течение 3-5 минут, до прозрачности или лёгкой румяности.
- Выкладываем в сковороду с луком печень и обжариваем на достаточно большом огне, помешивая, в течение 2-3 минут.
- Добавляем сметану, соль и молотый перец. Вливаем воду, перемешиваем.
- Накрываем крышкой и тушим говяжью печень в сметане на малом огне 15-20 минут.
Рубленые печёночные оладьи с овощами
Продукты (на 3 порции)
- Печень куриная — 250 г
- Картофель — 130 г (1 крупный)
- Морковь — 70 г (1 шт.)
- Лук репчатый — 70 г (1 шт.)
- Яйцо — 1 шт.
- Майонез — 60 г
- Мука — 40 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло подсолнечное (для жарки) — 70 мл
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
- Очищенный картофель натрите на крупной тёрке.
- Морковь очистите и натрите на крупной тёрке.
- Лук очистите и нарежьте маленькими кубиками.
- В миске соедините картофель, лук и морковь.
- Куриную печень промойте, обсушите с помощью бумажного полотенца. Нарежьте печёнку маленькими кусочками, буквально изрубите её ножом.
- Переложите печень к овощам.
- Вбейте яйцо, добавьте майонез, муку, соль и чёрный молотый перец. Зубчик чеснока очистите, пропустите через пресс и добавьте в миску.
- Ложкой вымешайте фарш и поставьте его на 30 минут в холодильник.
- Через 30 минут можно приступать к жарке оладий.
- В сковороде разогрейте 2 ст. ложки подсолнечного масла. Выкладывайте в масло по 1,5 ст. ложки печёночно-овощного фарша, формируя плоские круглые лепёшки.
- Жарьте печёночные оладьи на огне чуть ниже среднего под крышкой. Минут через 5 нижняя сторона поджарится, а верх станет упругим.
- Переверните оладьи на другую сторону, снова накройте сковороду крышкой и жарьте ещё 5 минут на огне чуть ниже среднего, до готовности.
- Готовые оладьи переложите на салфетку, а тем временем пожарьте следующую партию. Масло добавляйте по мере необходимости.
Печёночные отбивные
Продукты
- Печень говяжья – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука — для панировки
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло подсолнечное — для жарки
Приготовление
- Печень должна быть не до конца разморожена. Тогда она режется и отбивается лучше.
- Очистить печень от пленок и порезать кусочками толщиной 1-1,5 см.
- Печень отбить между двумя кусками пищевой пленки. Пленка предохранит вашу кухню от неприятных брызг. Отбивать легко, не до дыр. Посолить и поперчить.
- Взбить яйца. Запанировать кусочки печени сначала в муке, потом обмакнуть в яйца.
- На сковороде хорошо разогреть масло на сильном огне. Уменьшить огонь до среднего и выложить на сковороду печёночные отбивные. Жарить до румяности, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Печёночные отбивные готовы. К печени хорошо подходит тушеная капуста или отварной картофель.
«Клопс» собрал подборку из двух солёных и одного сладкого салата для праздничного стола.