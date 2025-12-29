02:00

Довольный муж и гости облизываются: 5 интересных и вкусных блюд, которые готовятся из печени

Печень — это не только оладьи и паштет. Её удивительная текстура и богатый вкус открывают простор для кулинарного творчества. Мы подготовили подборку рецептов, которые покажут печень с новой стороны

Закусочный печёночный торт с баклажанами, помидорами и грецкими орехами

Продукты (на 8 порций)

Для печёночных блинов:

  1. Печень куриная — 600 г
  2. Мука — 130 г (1 стакан объёмом 200 мл)
  3. Лук репчатый — 150 г
  4. Молоко — 130 мл
  5. Яйца — 2 шт.
  6. Масло растительное — 1 ст. ложка
  7. Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
  8. Соль — 0,25 ч. ложки (по вкусу)
  9. Перец чёрный молотый — 1-2 щепотки

Для начинки:

  1. Баклажан — 350 г
  2. Помидор — 300 г
  3. Чеснок — 2 зубчика (по вкусу)
  4. Зелень свежая — 30 г
  5. Орехи грецкие — 50 г
  6. Сметана — 100 г

Для украшения:

  1. Сыр гауда — 100 г
  2. Зелень свежая — 15 г

Приготовление

  1. Куриную печень хорошо промойте, срежьте плёночки, жилки. Разрежьте каждую печёнку на 2-3 кусочка.
  2. Измельчите куриную печень погружным блендером или пропустите через мясорубку.
  3. Лук очистите, измельчите на мясорубке и добавьте к печени.
  4. Влейте к печёночной массе молоко и добавьте яйца. Перемешайте.
  5. Влейте растительное масло, всыпьте соль и молотый чёрный перец по вкусу. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы не было комочков.
  6. На сковороде разогрейте немного растительного масла. В центр влейте половник печёночного теста и круговыми движениями распределите по всему дну. Жарьте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны, до готовности.
  7. Готовые печёночные блины остудите до комнатной температуры.
  8. Теперь приготовьте начинку. Баклажан промойте, обсушите и очистите от кожицы. Нарежьте полосками. Подсолите с обеих сторон. Сверху установите грузик и оставьте на 15-20 минут.
  9. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов.
  10. Обмакните баклажаны от лишней жидкости и переложите на противень с пергаментом. Запекайте 15-30 минут при температуре 180 градусов, до мягкости.
  11. Помидор промойте, сверху сделайте крестообразный надрез. Опустите помидор в кипящую воду на 40-60 секунд. Потом переместите его в холодную воду.
  12. Очистите помидор от кожицы и нарежьте кубиками.
  13. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
  14. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  15. Добавьте зелень и чеснок к помидору.
  16. Запечённые баклажаны остудите и нарежьте кубиками.
  17. Добавьте к помидорам. Перемешайте.
  18. Грецкие орехи мелко нарежьте. Добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте.
  19. Добавьте сметану и всыпьте соль и молотый перец по вкусу. Перемешайте.
  20. Для формовки закусочного торта я использовала разъёмное кольцо диаметром 17 см.
  21. На дно отправьте один печёночный блин. Сверху выложите 1 ст. ложку начинки и распределите её по всему пласту.
  22. Чередуйте блины с начинкой до самого верха. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
  23. Посыпьте натёртым твёрдым сыром.
  24. Аккуратно снимите формовочное кольцо с печёночного торта. Украсьте рубленой зеленью.

Салат «Довольный муж» (с печенью, грибами и сыром)

Продукты

  1. Печень куриная — 300 г
  2. Грибы соленые — 200 г
  3. Сыр твердый — 150 г
  4. Морковь — 1 шт.
  5. Лук репчатый — 1 шт.
  6. Майонез (или сметана с горчицей) — по вкусу
  7. Лавровый лист — 1 шт.
  8. Перец душистый горошком — 4 шт.
  9. Перец молотый (по желанию) — по вкусу
  10. Соль (при необходимости) — по вкусу
  11. Масло подсолнечное — для жарки
  12. Зелень свежая — для украшения

Приготовление

  1. Куриную печень помойте, срежьте лишние пленки. Если на кусочках печени есть желтые пятна, обязательно их срежьте, иначе печень будет горькой.
  2. Доведите воду до кипения, добавьте горошины душистого перца и лавровый лист.
  3. Отправьте в кипящую воду печень. Дождитесь закипания воды, уменьшите нагрев и варите куриную печень 10 минут. Свернувшийся белок на поверхности воды снимите. Воду не солите.
  4. Выключите нагрев, выньте отварную печень и дайте ей остыть.
  5. Лук нарежьте кубиком или тонкими четвертинками колец.
  6. Морковь натрите на крупной терке.
  7. Соленые грибы измельчите. Если грибы излишне соленые, то предварительно их промойте.
  8. Нарежьте печень мелким кубиком.
  9. Сыр натрите на мелкой тёрке.
  10. Обжарьте отдельно на разогретом растительном масле лук до легкой золотинки.
  11. Уберите лук и на этой же сковороде при сильном нагреве обжарьте морковь 3-4 минуты. Если на сковороде недостаточно масла, добавьте.
  12. Переложите морковь в отдельную ёмкость.
  13. Добавьте на сковороду немного масла и обжарьте грибы пару минут, чтобы выпарилась жидкость.
  14. Смешайте ингредиенты салата, добавьте две трети сыра и заправьте майонезом (или сметаной с половиной чайной ложки горчицы). Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и, если хотите, перец.
  15. Салат можно собрать слоями в такой последовательности: печень и майонез, морковь, лук, грибы и майонез, сыр.
  16. Поставьте два кольца разного диаметра на тарелку. (Если нет кулинарных колец, поставьте в центр тарелки стакан и выложите салат вокруг стакана.)
  17. Салат с отварной печенью, солеными грибами и сыром выложите между кольцами.
  18. Аккуратно выньте кольца.

Печень говяжья по-строгановски

Продукты (на 4 порции)

  1. Печень говяжья – 500 г
  2. Сметана жирностью 20-25% – 250 г
  3. Лук репчатый – 100 г
  4. Мука – 2 ст. ложки
  5. Соль – по вкусу
  6. Перец чёрный молотый – по вкусу
  7. Вода – 100 мл
  8. Масло растительное для жарки – 2-3 ст. ложки

Приготовление

  1. Говяжью печень промываем, срезаем все плёнки и прожилки. Нарезаем печень полосками.
  2. Отправляем нарезанную печень в пакет.
  3. Добавляем к печени муку.
  4. Завязываем пакет и встряхиваем, чтобы мука хорошо распределилась по кусочкам печени.
  5. Лук очищаем, промываем и нарезаем полукольцами.
  6. В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук в течение 3-5 минут, до прозрачности или лёгкой румяности.
  7. Выкладываем в сковороду с луком печень и обжариваем на достаточно большом огне, помешивая, в течение 2-3 минут.
  8. Добавляем сметану, соль и молотый перец. Вливаем воду, перемешиваем.
  9. Накрываем крышкой и тушим говяжью печень в сметане на малом огне 15-20 минут.

Рубленые печёночные оладьи с овощами

Продукты (на 3 порции)

  1. Печень куриная — 250 г
  2. Картофель — 130 г (1 крупный)
  3. Морковь — 70 г (1 шт.)
  4. Лук репчатый — 70 г (1 шт.)
  5. Яйцо — 1 шт.
  6. Майонез — 60 г
  7. Мука — 40 г
  8. Чеснок — 1 зубчик
  9. Масло подсолнечное (для жарки) — 70 мл
  10. Соль — по вкусу
  11. Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенный картофель натрите на крупной тёрке.
  2. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке.
  3. Лук очистите и нарежьте маленькими кубиками.
  4. В миске соедините картофель, лук и морковь.
  5. Куриную печень промойте, обсушите с помощью бумажного полотенца. Нарежьте печёнку маленькими кусочками, буквально изрубите её ножом.
  6. Переложите печень к овощам.
  7. Вбейте яйцо, добавьте майонез, муку, соль и чёрный молотый перец. Зубчик чеснока очистите, пропустите через пресс и добавьте в миску.
  8. Ложкой вымешайте фарш и поставьте его на 30 минут в холодильник.
  9. Через 30 минут можно приступать к жарке оладий.
  10. В сковороде разогрейте 2 ст. ложки подсолнечного масла. Выкладывайте в масло по 1,5 ст. ложки печёночно-овощного фарша, формируя плоские круглые лепёшки.
  11. Жарьте печёночные оладьи на огне чуть ниже среднего под крышкой. Минут через 5 нижняя сторона поджарится, а верх станет упругим.
  12. Переверните оладьи на другую сторону, снова накройте сковороду крышкой и жарьте ещё 5 минут на огне чуть ниже среднего, до готовности.
  13. Готовые оладьи переложите на салфетку, а тем временем пожарьте следующую партию. Масло добавляйте по мере необходимости.

Печёночные отбивные

Продукты

  1. Печень говяжья – 500 г
  2. Яйца – 2 шт.
  3. Мука — для панировки
  4. Соль — по вкусу
  5. Перец черный молотый — по вкусу
  6. Масло подсолнечное — для жарки

Приготовление

  1. Печень должна быть не до конца разморожена. Тогда она режется и отбивается лучше.
  2. Очистить печень от пленок и порезать кусочками толщиной 1-1,5 см.
  3. Печень отбить между двумя кусками пищевой пленки. Пленка предохранит вашу кухню от неприятных брызг. Отбивать легко, не до дыр. Посолить и поперчить.
  4. Взбить яйца. Запанировать кусочки печени сначала в муке, потом обмакнуть в яйца.
  5. На сковороде хорошо разогреть масло на сильном огне. Уменьшить огонь до среднего и выложить на сковороду печёночные отбивные. Жарить до румяности, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  6. Печёночные отбивные готовы. К печени хорошо подходит тушеная капуста или отварной картофель.

