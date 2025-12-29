Топ-8 трендов маникюра 2026 года: от громкой роскоши до молочной классики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сезон 2026 года в маникюре — это вызов и самовыражение. Минимализм окончательно уступает место максимализму: главными героями становятся эффектные узоры, кричащие цвета и смелые декоративные элементы. Бьюти-эксперты определили ключевые направления, которые будут доминировать на модных ногтях в наступающем году.

Текстильные принты на ногтях

Одной из главных тенденций станет перенос популярных тканевых узоров на ногти. В моде — точная имитация тартана, аргайла, горошка и контрастной полоски. Дизайн должен максимально напоминать рисунок на материи, создавая иллюзию нового аксессуара.

Молочная классика «Cloud Dancer»

Доминирующий цвет года по версии Pantone, белый «Cloud Dancer», займет прочные позиции в маникюре. Его можно использовать как в качестве базового нюдового покрытия, так и в виде основного акцента. Тренд находит идеальное воплощение в сочетании с жемчужной втиркой, техникой полька-дот или кристальными стразами.

Власть оранжевого

Насыщенный оранжевый оттенок Portofino Orange Glitter, популяризированный Тейлор Свифт, продолжит своё победное шествие. Цвет, ставший звездой модных показов, будет царить в маникюре в самых разных вариациях — от огненно-яркого до приглушённого мандаринового.

Минималистичный блеск

Для тех, кто пока не готов к радикальному максимализму, актуальным решением станут блестящие акценты на нюдовой базе. Тренд включает в себя точечное нанесение металлической краски, россыпь мелких блёсток, а также использование пайеток и страз.

Глубокие и приглушённые оттенки

Противовес кричащей роскоши — возвращение к глубоким, «бархатным» тонам. Тренд делает ставку на полупрозрачные и размытые покрытия в винной, тёмно-синей, изумрудной и чёрной палитре, предлагая элегантную альтернативу ярким цветам.

Громкая роскошь (Glamoratti)

Настоящим манифестом сезона станет стиль «громкой роскоши», вдохновлённый 80-ми и итальянской dolce vita. В маникюре это выражается через обилие крупных страз, золотых акцентов, жемчуга и 3D-элементов, которые рекомендуется дублировать в кольцах и браслетах.

Нетривиальный френч

Классический френч ждёт дерзкая трансформация. Модным становится французский маникюр с неоновыми или металлизированными полосками, дополненный узорами «под зебру» или контрастными вставками «кошачий глаз».

Футуризм и «желейные» ногти

Завершает список главных трендов ультрасовременное направление, навеянное космической тематикой. Оно проявляется в хромированных покрытиях, имитирующих жидкий металл, а также в обилии голографических и переливающихся текстур, создающих «инопланетный» блеск.