От чёрной классики до сдержанного шика: 6 идей для новогоднего макияжа без вульгарного блеска

Мейкап-тренд этого сезона — нюдовые и матовые образы без вульгарного блеска и блёсток. Для корпоратива и новогодней ночи визажисты рекомендуют красить губы натуральными оттенками, а глаза подчёркивать тёмной палитрой. «Клопс» собрал шесть идей для праздничного макияжа.

Матовые губы

Идеальные цвета помады — вишнёвый, сливовый, шоколадный, ягодный и кирпичный. Они привлекают внимание за счёт матовой глубины и чёткости линий. Образ дополнят мягкий, слегка размытый румянец, тонкая стрелка или затемнение у ресниц.

Элегантная стрелка и сдержанный шик

Линия возле глаз должна продолжать естественную складку века. Такая форма смотрится спокойнее высоких «праздничных» стрелок, но оставляет выразительность взгляда. Скулы на матовой коже лучше подчеркнуть лёгкой тенью и приглушённым румянцем. Губы нейтральные, например, розовато-коричневые, карамельные или телесные.

Smoky eyes

Дымчатый макияж без блёсток выглядят дороже и объёмнее. Подойдут коричневые, табачные, терракотовые и карамельные оттенки, которые подчеркнут, но не утяжелят взгляд. К классическому смоки подойдут тёплый румянец и естественные цвета на губах.

Нюдовый монохром

Образ строится на одном оттенке: на веках, щеках и губах. Это могут быть розово-бежевые, персиковые, коричные, телесно-глиняные тона. Важно сохранить единую гамму, чтобы макияж выглядел цельно и смотрелся естественно.

Тёмные губы и чёткие линии Для этого макияжа подойдут как стрелки лайнером, так и карандашные линии по краю век. Губы — плотные с холодным или винным подтоном. На коже немного румян, на ресницах минимум туши.