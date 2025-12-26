02:02

Как понравиться человеку: эксперты дали простой совет, который за секунду располагает собеседника

Расположить человека к себе во время разговора можно с помощью простого вопроса «А вы?». Об этом пишет Psychologies

Эксперты по коммуникации отметили, что некоторые люди долго говорят о себе и редко интересуются чужим мнением в надежде, будто собеседник при желании выскажется сам. Однако активная заинтересованность играет важную роль в общении, раскрывает людей и завязывает двусторонний контакт.  

Например, вопрос: «А вы?» может переломить ход разговора. Это — интерес к жизни другого человека, а не признак навязчивости, как принято считать. 

