Как понравиться человеку: эксперты дали простой совет, который за секунду располагает собеседника

Расположить человека к себе во время разговора можно с помощью простого вопроса «А вы?». Об этом пишет Psychologies.

Эксперты по коммуникации отметили, что некоторые люди долго говорят о себе и редко интересуются чужим мнением в надежде, будто собеседник при желании выскажется сам. Однако активная заинтересованность играет важную роль в общении, раскрывает людей и завязывает двусторонний контакт.

Например, вопрос: «А вы?» может переломить ход разговора. Это — интерес к жизни другого человека, а не признак навязчивости, как принято считать.