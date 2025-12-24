Косметолог назвал схему упражнений для лица, которые помогут убрать мешки под глазами без похода к хирургу

ВКонтакте

От мешков под глазами можно избавиться в домашних условиях, если ежедневно выполнять комплекс упражнений для лица. Об этом косметолог, остеотерапевт, тренер фейспластики Людмила Елисавецкая рассказала порталу «Доктор Питер».

Комплекс упражнений рассчитан на 21 день

Утро: контрастное умывание и лимфодренажный массаж век. Затем 10 раз сильно зажмуриться на 5 секунд и максимально распахнуть глаза. Повторить 4–6 раз;

День: каждый час делать буквенную гимнастику (преувеличенно произносить О, У, Ы), а после еды — массаж жевательных мышц;

Вечер: положить большие пальцы под скуловые дуги. На вдохе расслабить лицо и представить, как скулы расширяются. На выдохе сохранить это ощущение. Повторить 3–5 раз.

Для профилактики мешков под глазами Людмила Елисавецкая рекомендовала не спать и не читать на животе, не сбрасывать резко несколько килограммов, не тереть глаза, а также ограничить употребление алкоголя и пользоваться лёгкими кремами с кофеином, конским каштаном или рутином.