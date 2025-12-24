11:01

В мэрии Калининграда объяснили, куда обращаться, если после аварии на сетях в квартирах не включили отопление

В мэрии Калининграда объяснили, куда обращаться, если после аварии на сетях в квартирах не включили отопление. Перечень контактов опубликовала пресс-служба городской администрации в среду, 24 декабря.

По вопросам  регулировки теплоснабжения в квартирах после аварии необходимо связаться со своей управляющей компанией:

  1. ООО «РСУ-24», тел. 64-25-41, 
  2. ООО «Город Мастеров», тел. 61-11-70, 
  3. ООО «УКБР 4», тел. 52-51-26, 
  4. ООО «Комфорт Сити», тел. 91-61-17, 
  5. ООО «Лучший дом в Московском районе», тел. 98-83-43, 
  6. ООО «КРУ», тел. 37-67-00, 
  7. ООО «Жилфонд», тел. 97-12-18, 
  8. ООО «МУК г. Калининграда», тел.99-48-76, 
  9. ООО «АРС Домик», тел. 39-06-55, 
  10. ООО «Теплосервис», тел. 62-25-37, 
  11. ООО «Сервисград», тел. 53-18-71,
  12.  ООО «Жилцентр», тел. 65-36-11, 
  13. ООО «Дом-Сервис», тел. 90-41-66, 
  14. ООО «Империум», тел. 98-26-28, 
  15. ООО «Тезис», тел. 51-64-11, 
  16. ООО «Современное управление», тел. 65-36-11. 

Если с УК не удастся оперативно решить вопрос, то нужно звонить в жилищный отдел комитета городского хозяйства и строительства (тел. 92-41-35), или в МП «Калининградтеплосеть» (тел. 667-105, 667-106).

23 декабря жители Ленинградского и Московского районов Калининграда остались без горячей воды и тепла. Аварию, из-за которой 119 домов стояли с холодными батареями, устранили только утром в среду.  

