В мэрии Калининграда объяснили, куда обращаться, если после аварии на сетях в квартирах не включили отопление. Перечень контактов опубликовала пресс-служба городской администрации в среду, 24 декабря.

По вопросам регулировки теплоснабжения в квартирах после аварии необходимо связаться со своей управляющей компанией:

ООО «РСУ-24», тел. 64-25-41, ООО «Город Мастеров», тел. 61-11-70, ООО «УКБР 4», тел. 52-51-26, ООО «Комфорт Сити», тел. 91-61-17, ООО «Лучший дом в Московском районе», тел. 98-83-43, ООО «КРУ», тел. 37-67-00, ООО «Жилфонд», тел. 97-12-18, ООО «МУК г. Калининграда», тел.99-48-76, ООО «АРС Домик», тел. 39-06-55, ООО «Теплосервис», тел. 62-25-37, ООО «Сервисград», тел. 53-18-71, ООО «Жилцентр», тел. 65-36-11, ООО «Дом-Сервис», тел. 90-41-66, ООО «Империум», тел. 98-26-28, ООО «Тезис», тел. 51-64-11, ООО «Современное управление», тел. 65-36-11.

Если с УК не удастся оперативно решить вопрос, то нужно звонить в жилищный отдел комитета городского хозяйства и строительства (тел. 92-41-35), или в МП «Калининградтеплосеть» (тел. 667-105, 667-106).