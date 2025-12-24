В мэрии Калининграда объяснили, куда обращаться, если после аварии на сетях в квартирах не включили отопление. Перечень контактов опубликовала пресс-служба городской администрации в среду, 24 декабря.
По вопросам регулировки теплоснабжения в квартирах после аварии необходимо связаться со своей управляющей компанией:
- ООО «РСУ-24», тел. 64-25-41,
- ООО «Город Мастеров», тел. 61-11-70,
- ООО «УКБР 4», тел. 52-51-26,
- ООО «Комфорт Сити», тел. 91-61-17,
- ООО «Лучший дом в Московском районе», тел. 98-83-43,
- ООО «КРУ», тел. 37-67-00,
- ООО «Жилфонд», тел. 97-12-18,
- ООО «МУК г. Калининграда», тел.99-48-76,
- ООО «АРС Домик», тел. 39-06-55,
- ООО «Теплосервис», тел. 62-25-37,
- ООО «Сервисград», тел. 53-18-71,
- ООО «Жилцентр», тел. 65-36-11,
- ООО «Дом-Сервис», тел. 90-41-66,
- ООО «Империум», тел. 98-26-28,
- ООО «Тезис», тел. 51-64-11,
- ООО «Современное управление», тел. 65-36-11.
Если с УК не удастся оперативно решить вопрос, то нужно звонить в жилищный отдел комитета городского хозяйства и строительства (тел. 92-41-35), или в МП «Калининградтеплосеть» (тел. 667-105, 667-106).
23 декабря жители Ленинградского и Московского районов Калининграда остались без горячей воды и тепла. Аварию, из-за которой 119 домов стояли с холодными батареями, устранили только утром в среду.