Калининградская область получила 16 брутальных тяжеловесов, которые должны ускорить уборку городов и посёлков (фото)

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В Калининградской области на линию вышли 16 новых машин для вывоза отходов и благоустройства. Об этом телеграм-канал регионального минприроды сообщает во вторник, 21 июля.

Спецтехнику закупили в первом полугодии 2026 года. Автопарк пополнили мусоровозы, самосвалы, ломовозы для работы с крупногабаритным и тяжёлым хламом и мультилифты, способные перевозить разные типы кузовов и контейнеров. Власти рассчитывают, что новые машины помогут обеспечить бесперебойный вывоз отходов и ускорить уборку населённых пунктов.