Андрей Кропоткин принял участие в заседании Российско-Белорусского совета в Калининграде

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Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в XXI заседании Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству. Встреча представителей региона и Республики Беларусь состоялась в Калининграде 15 июля.

Рабочая программа началась у мемориала 1 200 гвардейцам. Участники заседания почтили память погибших воинов и возложили цветы к обелиску. Белорусской делегации представили парк исторических миниатюр «Спасённая Европа».

На встрече обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспортной логистики. Отдельное внимание уделили совместным проектам в сфере образования, культуры и туризма.

Сопредседатели совета — губернатор Алексей Беспрозванных и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Шулейко — отметили, что за последние два года взаимодействие сторон вышло на новый уровень.

По словам Беспрозванных, в 2025 году товарооборот Калининградской области с Беларусью вырос на 3%, а в первом квартале 2026-го — ещё на 6,5%. Регион уже заключил соглашения со всеми областями республики. Следующей задачей станет поиск новых направлений, которые позволят удвоить достигнутый рост.

Юрий Шулейко поздравил жителей с 80-летием Калининградской области и подчеркнул значение сотрудничества в машиностроении, строительстве и транспортной сфере.

По итогам заседания стороны подписали итоговый протокол и дорожную карту взаимодействия между правительством Калининградской области и Гродненским областным исполнительным комитетом. Следующее заседание Российско-Белорусского совета состоится в 2027 году в Республике Беларусь.