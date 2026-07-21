Жителей Калининградской области позвали в Гурьевск, чтобы за один день бесплатно проверить сердце, лёгкие и кровь

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Жителей Калининградской области приглашают на бесплатное комплексное обследование в Гурьевскую ЦРБ. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале во вторник, 21 июля.

В программу войдёт первый этап диспансеризации. Участники заполнят анкету, измерят рост и вес, сделают ЭКГ, спирографию и флюорографию, проверят кожу, сдадут общий и биохимический анализы крови. Пациентов также осмотрит терапевт, который при необходимости направит их к узким специалистам. Приём будут вести невролог и пульмонолог, по показаниям можно будет проконсультироваться с кардиологом и дерматологом.

Акция пройдёт в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 по адресу: Калининградское шоссе, 5. Принять участие смогут все желающие независимо от того, к какой поликлинике они прикреплены. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8 (40151) 3-32-32.