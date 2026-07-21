«Хватит такое безобразие делать»: Дятлова объяснила, для чего объединили две остановки у гостиницы «Калининград»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Объединение остановок у гостиницы «Калининград» позволит упорядочить движение в этом месте. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова на брифинге во вторник, 21 июля.

По словам сити-менеджера, сейчас междугородние автобусы часто мешают городским. «Поэтому коллеги говорят: хватит такое безобразие делать. Мы попытались сделать один большой павильон, который будет работать следующим образом: автобусы будут идти вперемежку, и не будет таких пробок, которые раньше возникали», — рассказала Дятлова.