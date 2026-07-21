«Опасный газ не имеет вкуса и запаха»: калининградские родники проверяют на радиацию (фото)

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В Калининградской области учёные начали следить за популярными родниками, чтобы понять, насколько они безопасны для людей. Конкретно их интересует радон-222 — радиоактивный газ, который выходит вместе с подземными водами, рассказал «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» во вторник, 21 июля.

Первый родник, который экологи обследовали накануне, находится в лесу рядом с посёлком Малиновка Гурьевского округа. Именно его выбрали по нескольким критериям, объяснил Евгений.

Во-первых, он очень популярен: ежедневно сюда приезжают десятки людей. Во-вторых, тут есть купель и павильон вокруг ключа. Наконец, и сам источник, и зона ожидания расположены в низине. А радон — очень тяжёлый газ, он скапливается именно в таких местах.

Такое пристальное внимание к нему неслучайно. По данным ВОЗ, вдыхание радона (Rn-222) и продуктов его распада — вторая по значимости после курения причина рака лёгких, рассказал учёный.

«И, насколько мне известно, долговременных системных исследований по радону в Калининградской области не проводилось», — добавил он.

Радон — радиоактивный и радиотоксичный газ, тяжелее воздуха, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Особенно активно накапливается в подвалах, на первых этажах, в плохо проветриваемых помещениях. Он просачивается из грунтов, часто выделяется из грунтовых вод. Уровень радона динамичен, и его невозможно определить без измерений.

Учёные замеряют, сколько радона в воздухе внутри павильона родника, в купальне и снаружи рядом с ними; сколько растворено в самой воде; а также оценивают уровень опасных продуктов распада радона в воздухе — именно они вредят лёгким при вдыхании.