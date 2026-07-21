Компаниям россиян разрешат завершать переезд в калининградский офшор без согласия зарубежных властей

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Переезд иностранных компаний в специальный административный район Калининградской области можно будет завершить, даже если власти страны прежней регистрации блокируют процедуру. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, передаёт РИА Новости во вторник, 21 июля.

Документ упрощает переход иностранных компаний, подконтрольных российским предпринимателям и инвесторам, под отечественную юрисдикцию. Сейчас для завершения переезда юрлицо должно зарегистрироваться в САР и в установленный срок добиться исключения из зарубежного реестра. По словам депутатов, иностранные регуляторы могут затягивать этот процесс или вовсе не предусматривать такую возможность.

До конца 2027 года требования к сроку исключения компаний из зарубежных реестров и предоставлению полного комплекта документов действовать не будут. С 1 сентября 2028-го правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет считать эти условия выполненными, если переезду помешали санкции или другие ограничения. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Помимо острова Октябрьского в Калининградской области, специальный административный район действует на острове Русском в Приморском крае.