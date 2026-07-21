Калининград попросил Минтранс почти в пять раз увеличить поддержку морских перевозок

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Калининградская область оценивает необходимое субсидирование морских перевозок почти в 23 млрд рублей против действующих 5 млрд. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в интервью газете «Ведомости».

По его словам, правительство области направило в Минтранс России расчёты по общему объёму перевозок. Сейчас обсуждается изменение модели государственной поддержки. Власти предлагают отказаться от схемы, при которой субсидии получают перевозчики, и перейти к механизму прямого финансирования грузоотправителей и грузополучателей.

Предполагается, что получатели поддержки смогут самостоятельно выбирать морского перевозчика. По оценке губернатора, такая модель должна повысить конкуренцию на рынке и создать условия для снижения стоимости фрахта.

Одновременно регион предлагает расширить перечень грузов, на которые распространяется субсидирование. Сейчас поддержка применяется в рамках действующих ограничений, Калининград предлагает применять этот механизм в отношении всех товаров независимо от их включения в санкционные списки.

«Действующая модель требует пересмотра из-за изменения структуры перевозок и роста затрат на логистику», — рассказал о своей позиции глава региона.

Увеличение финансирования почти в пять раз потребует согласования с федеральными ведомствами. По словам Беспрозванных, вопрос обсуждается с Минтрансом и Минфином.

Морские перевозки остаются одним из ключевых каналов снабжения Калининградской области после изменения условий транзита через территорию Литвы. Рост стоимости логистики и ограниченность альтернативных маршрутов стали одним из факторов, повышающих нагрузку на систему господдержки.