Дятлова похвалила калининградских дорожников за быстрый ремонт

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Калининградские дорожники заслуживают похвалы за высокие темпы работ. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания во вторник, 21 июля.

«Надо сказать спасибо коллегам-дорожникам, потому что половина запланированных работ по обустройству тротуаров уже закончена, хотя на дворе у нас только 21 июля. Обычно дорожники выходят на свои объекты в конце апреля — начале мая, не раньше», — отметила сити-менеджер.

В городе завершили ремонт нескольких улиц. Открыто движение по Галицкого, Тихоокеанской и Челюскинской. Подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и планируют открыть техническое движение по Орудийной к 1 сентября.

«Главное, что в этом году нам позволила погода завершить всё намеченное. Лето на лето не приходится», — добавила глава администрации.