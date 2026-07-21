3 медали для Золушки: калининградка стала трёхкратной чемпионкой России 2026 по велоспорту

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Калининградка Алиса Бондарева выиграла три золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе для спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

На соревнованиях, которые проходили в Ижевске, наша земляка соперничала с 25 гонщиками из 7 регионов страны. Спортсменка обставила конкурентов в дисциплине спринт — парных заездах на дистанции 1 км. Затем показала лучшее время в гонке на 20 км, развив на дистанции среднюю скорость 35,65 км/ч. А в заключительный день соревнований оформила символический хет-трик триумфом в критериуме. В этой дисциплине победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных на промежуточных финишах. Длина круга - 1,2 километра. Всего девушкам нужно было проехать 20 кругов. Бондарева, как и в предыдущих гонках, оставила позади представительниц Самарской области Александру Евдокимову и Лиану Ахтариеву.

В следующем году калининградка планирует подтвердить свой высокий класс на чемпионате мира.