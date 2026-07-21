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Установка госсимвола России на 60-метровом шпиле башни Высшей школы философии, истории и социальных наук студенческого городка БФУ им. Канта требует новых решений. Об этом «Клопс» рассказал ректор вуза Максим Дёмин.

Вопрос о государственных символах в университете поднял во время своего апрельского визита помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Сейчас в Калининграде строится университетская библиотека. Университет носит имя Канта. Это правильно. Кант был умный немец, принял российское подданство, читал лекции по философии нашим офицерам, а когда прусские порядки временно вернулись — то с иронией заметил, что присяга на то и присяга, что даётся единожды, посему переприсягать Фридриху обратно, хочется ему того или нет, считает как философ неэтичным. Так и остался формально российским подданным. Так вот. На крыше библиотеки планируется установить шпиль. На шпиле, я убеждён, должен быть русский двуглавый орёл. Что видно было издалека», — отметил тогда Мединский.

Ректор БФУ пояснил, что двуглавого орла на башне изначально не было в проекте кампуса. Высота сооружения составляет 60 метров — её уже согласовали как предельную с точки зрения безопасности полётов. Кроме того, нынешняя конструкция шпиля не рассчитана на дополнительный вес.

«Как вы знаете, шпиль уже установлен, и нужно прояснить значительное число очень серьёзных технических и инженерных деталей, чтобы окончательно говорить о возможности реализации этой идеи или выборе иных решений по месту размещения государственной символики. Мы уже давно ведём соответствующие переговоры, проводим оценку проблемных вопросов, а также визуализируем возможные решения. В конечном итоге государственный символ в той или иной форме в любом случае будет размещён на территории кампуса, созданного в рамках национального проекта. Здесь в принципе нет предмета для дискуссий, это будет сделано», — заверил Максим Дёмин.