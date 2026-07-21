Шанс для Моти и Кита: в Калининграде создают благотворительное котокафе для кошек из приютов (фото)

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Ссылка Клетка в приюте — лучше чем улица. Но это не дом. Фото: архив «Клопс»

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Ссылка В центре Калининграда скоро появится благотворительное пространство, где спасённые с улицы кошки смогут познакомиться с будущими хозяевами, а три приюта — дать шанс новым животным, которым сегодня просто некуда идти. С авторами проекта пообщался «Клопс» во вторник, 21 июля. Иногда большое дело начинается не с торжественного разрезания яркой ленточки у двери, а с ежемесячной аренды пустого пока помещения. Именно такая история разворачивается сейчас в Калининграде. «Китти Шанс» — благотворительный клуб для котиков из приютов, который придумали три зоозащитницы: Елена Сумская («Кошкин дом 39»), Наталья Шихова (НАШИ) и Людмила Самохина («Балтика 39»). Под их общей опекой сейчас порядка трёх сотен кошек. И открытие кафе девушки затеяли не ради освоения модного формата или прибыли. Ради тех, кому очень нужен дом.

Мотя плохого не помнит Кошке Моте сейчас шесть или семь лет — точно Наталья Шихова, которая о ней заботится, не знает. Полгода назад Мотю забрали с улицы. Прежняя хозяйка, симпатичная бабуля, её выбросила. Облезлая, говорит, какая-то стала», — цитирует Наталья причину расставания с бывшей любимицей. В серой шерсти до сих пор заметны проплешины и подживающие корочки. Но это не лишай и не другая опасная болезнь — просто запущенный дерматит, аллергия.

Мотя обещает стать красоткой. Фото: Наталья

Иногда кошки дают такую реакцию даже на единичный укус случайной блохи: разлизывают зудящее место до воспалённых ранок. Шершавый язычок стёсывает шерсть и раздражает нежную кожу. Но за пару месяцев это лечится — просто правильным питанием и уходом. Без помощи Мотя, оставшись без тёплой шубки, в такую зиму, как в этом году, просто не выжила бы. Но ей повезло попасть в приют к Елене, а потом к Наташе. Сейчас она потихоньку выздоравливает, прекратила так сильно лизаться. Кожа ещё светится, так что пушистой кошку не назвать. Но более ласковую и тактильную мурлыку найти сложно. Мотя — не из тех, кто помнит причинённую людьми боль. «Чудесная кошечка! — говорит Наталья. — Очень добрая. Как обрастёт, будет просто красавица! Она должна жить в любящей семье с таким нежным характером...» Кот по имени Кит Кит — крупный, степенный, «основательный» кот. Ему тоже около шести-семи лет. Умный и невозмутимый — настоящий хранитель домашнего покоя.

Кит долго лечился, но сейчас в норме. Фото: Людмила

Суету не любит, может даже показаться флегматичным, но на самом деле с удовольствием поддерживает любое общение и игру, рассказывает Людмила Самохина, руководитель приюта «Балтика 39». Именно там Кит сейчас живёт — приходит в себя после «воли». На улице его сбила машина. Кот получил трещину таза и другие травмы. Но сейчас худшее позади. Кит привит и кастрирован, мастерски управляется с лотком и мечтает только об одном — найти новый дом. Ушки в комплекте с болью Такие же заботы и у Снежка — паче чаяний, это не белый, а золотисто-серый вислоухий красавчик. Но породистый котёнок вытянул несчастливый лотерейный билет ещё до рождения.

Фото: Елена

Вместе с характерными для «шотландцев» трогательными опущенными ушками «тот самый» ген обеспечил ему ОХД — тяжёлое наследственное заболевание. Остеохондродисплазия, вызванная мутацией, приводит к аномальному развитию хрящей и скелета в целом, деформации лап, утолщению суставов и сильным болям. Вылечить это полностью невозможно, но в любящей семье таким котикам проводят терапию. Это поддерживает хрупкое здоровье и замедляет разрушение суставов. Но Снежку такой семьи не досталось. Поняв, что породистый питомец болеет, хозяева его просто выбросили. Сейчас он живёт в приюте «Кошкин дом 39», чувствует себя неплохо. У него есть и крыша над головой, и нужные лекарства. Нет только настоящего дома. Не доживать в толпе котов Ни для кого не секрет, что если из приютов кого-то берут относительно охотно, то это в первую очередь котята. Взрослым животным, да ещё и с особенностями здоровья, устроиться куда сложнее. А ведь им, таким как Мотя, Кит, Снежок, собственные семьи нужнее всего. И именно ради этого и придумали «Китти Шанс».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В приютах бывшим бездомышам стараются обеспечить максимальный уход. Им дают качественные корма, если нужно — то и премиальные, и ветеринарные. Многие здесь пожизненно, скученность, пребывание в ограниченном пространстве, вирусная нагрузка, эмоциональное напряжение требуют сил. И не всегда у животных в возрасте эти силы есть. Новый проект призван решить эту проблему. Здесь пожилые котики не будут большую часть времени сидеть в изолированных домиках. Они смогут валяться на лежанках и мебели, прогуливаться, играть. А главное — общаться с гостями, получать внимание и ласку. И может быть, кто-то из них даже встретит свою новую судьбу. «Наше котокафе — реальный шанс для них, чтобы они не доживали жизнь в толпе котов, — говорит Шихова, — а лежали на диване в обнимку с «мамой». Приют это, конечно, хорошо и безопасно, но... Это не идеальная ситуация для кошек. Лучше, чем дом, ничего не может быть». Встретить своего человека Для зоозащитников каждая новая спасённая жизнь почти всегда означает новые расходы, новые долги, новые бессонные ночи и один и тот же тяжёлый вопрос: куда везти следующего хвостатого, если мест почти не осталось? После недавней трагедии в одном из калининградских котокафе Наталья, Елена и Людмила забрали оттуда выживших питомцев. И снова особенно остро встал вопрос пристроя: как показывать котиков будущим семьям, как знакомить их с людьми, если сама передержка почти всегда находится в области?

В новом пространстве постепенно становится уютно и безопасно. Фото: Наталья

Ответом и стал «Китти Шанс» — место, где кошки из приютов смогут не просто побыть какое-то время, а встретить своего человека. Клуб должен стать пространством, где дети и взрослые будут общаться с животными, играть с ними, кормить, наблюдать за их поведением. Присматриваться и решаться. Это важно не только для тех животных, которые переедут в новый клуб. Каждый пристроенный кот освобождает место в приюте. А значит, шанс получает ещё кто-то: тот, кто сейчас мёрзнет на улице, болеет, голодает, прячется в подвалах и бесконтрольно размножается. Это не красивая фраза, а ежедневная простая математика спасения. Кстати, существовать «Китти Шанс» будет за счёт благотворительных взносов и донатов. А все вырученные средства пойдут на содержание пространства и помощь подопечным: уход, корма, услуги ветеринаров. Ни о какой прибыли речь даже не идёт. Открыться быстрее Но пока у проекта нет главного — возможности быстро открыться. Помещение в центре города уже найдено и даже арендовано, но ещё пустует. Обустройство идёт медленно: слишком много расходов, которые ложатся исключительно на плечи благотворителей. Волонтёры уже вызвали пожарного инспектора, сантехника, развели трубы, установили сетку на дверь, сделали вентиляцию, подготовили стены к покраске, налаживают коммуникации. Но впереди ещё оборудование игровых зон, покупка мебели, лежанок и когтеточек, мисок и лотков — все бытовые мелочи, без которых невозможно удобное место ни для кошек, ни для гостей. «А арендная плата начисляется, и нам тяжело вытягивать её в одиночку, — говорит Наталья. — У всех огромные расходы на содержание нескольких сотен подопечных. Нам критически необходима помощь простых калининградцев, готовых поддержать хвостиков, а также бизнеса. Помещения нужно заполнить мебелью, атрибутикой, игрушками, обустроить места для отдыха животных и комфортного нахождения гостей. У нас есть уникальные идеи для этого проекта, аналогов которым в городе просто нет!» Чем быстрее получится открыть «Китти Шанс», тем меньше денег уйдёт просто так на аренду пустого помещения. Тем больше котиков обретут дом. Хозяйки приютов готовы общаться лично с каждым, кто захочет им помочь, и обсуждать варианты поддержки. Пригодится любая. Связаться с Натальей, Людмилой и Еленой можно через соцсети нового проекта в «Телеграме», «Максе» и «ВКонтакте».