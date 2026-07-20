Калининградка, не следившая за здоровьем, носила в животе опухоль весом в 10 кг

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Врачи калининградского онкоцентра успешно прооперировали 65-летнюю жительницу региона, которая более 10 лет носила в животе 10-килограммовую опухоль. Об этом сообщили в областном минздраве в понедельник, 21 июля.

В начале 2025 года женщину доставили в больницу с начавшимся кровотечением. В ходе обследования врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Калининградка, у которой в запущенной стадии также был сахарный диабет и гипертония, пришла на приём к специалисту только в мае 2026 года.

К этому времени опухоль заполнила уже практически весь живот, сместила внутренние органы, серьёзно затрудняла дыхание женщины и нарушила кровоток. Кроме того, в «чужом» была развита густая сеть сосудов, в которых скопился значительный объём крови, что могло вызвать осложнения во время операции.

Врачам удалось успешно удалить новообразование и отправить его на гистологическое исследование, которое показало, что опухоль оказалась доброкачественной. Пациентке рекомендовали теперь регулярно наблюдаться у гинеколога.