19:28

Пятеро поляков устроили гонки на квадроциклах вдоль границы с Калининградской областью

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Пятеро поляков устроили гонки на квадроциклах вдоль границы с Калининградской областью - Новости Калининграда | Фото: Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши
Фото: Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши

Пятеро поляков устроили гонки на квадроциклах в запретной зоне вдоль границы с Калининградской областью. Нарушителей задержали. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши. 

Как выяснили польские власти, все участники необычного заезда прибыли в приграничный с Россией район из центральной части страны. Каждого нарушителя оштрафовали на 500 злотых (10 345 рублей).

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