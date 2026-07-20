В Калининграде снова начали ремонтировать улицу Красную (фото)

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В Калининграде на Красной начались дорожные работы. Об этом в понедельник, 20 июля, «Клопс» сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, работы ведутся в районе пересечения с ул. Щорса и на других участках. «Самое удивительное, что капитальный ремонт Красной был закончен всего лишь два года назад, — отметил собеседник «Клопс». — И вот теперь снова раскурочили.

Непонятно: то ли в первый раз всё сделали плохо и сейчас нужно переделывать, то ли вскрылись какие-то новые проблемы.

В любом случае, если дорожники будут постоянно колупаться на одной и той же улице, другие так и останутся без ремонта».

«Клопс» направил официальный запрос в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию.