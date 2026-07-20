На площади Победы предложили разместить автобусную станцию

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В Калининграде предложено разместить на части площади Победы транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщил главный архитектор города Андрей Анисимов в эфире центра развития «ГорПросвет».

По его словам, транспортники вышли с инициативой в горадминистрацию, предложив организовать на парковке на площади Победы между Советским проспектом и Гаражной автобусную станцию.

«На сегодня несколько транспортных узлов вынесены за пределы площади, — подчеркнул Андрей Анисимов. — На проспект Мира, на Советский проспект. И сильно нагруженный узел — на улице Черняховского. Сейчас они разнесены, и для перемещения между ними это довольно далёкий путь».

Главный архитектор Калининграда отметил, что транспортники предлагают собрать воедино несколько разрозненных транспортных узлов, чтобы пассажирам было удобно делать пересадки.

Культуролог Александр Попадин напомнил, что в материалах КБ «Стрелка», касавшихся вариантов реконструкции площади Победы, как раз предлагалось перенести на это место посадку на междугородние автобусы, следующие на побережье.