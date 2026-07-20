Подросток, которого избил мужчина на 9 Апреля, госпитализирован с сотрясением мозга — отец мальчика (фото, видео)

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15-летний подросток, с которым подрался взрослый мужчина на 9 Апреля в Калининграде, госпитализирован в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом рассказал «Клопс» Евгений, отец пострадавшего ребёнка.

Инцидент, по поводу которого сейчас проводит проверку региональное УМВД, произошёл в воскресенье, 19 июля. В тот день Андрей (имя изменено — ред.) вместе с несколькими друзьями играл на автомате в холле торгового центра. К компании подошёл незнакомый мужчина, державший за руку маленькую дочку.

«Видимо, она тоже хотела поиграть, — описал Евгений начало конфликта. — Он их начал поторапливать».

По версии отца мальчика, триггером стало жаргонное слово, которое произнёс один из подростков. Незнакомца это возмутило, он начал отчитывать парня, намекая на неприятный иностранный акцент. Остальные мальчики вступились за товарища — и так постепенно началась перепалка. Дети стали плеваться, а их противник применил физическую силу.

Андрей пострадал больше всех, считает Евгений, потому что попал под горячую руку. На кадрах записи, которые отец передал в редакцию, видно, как высокий мужчина в шортах и белой футболке тащит подростка за шиворот из дверей ТЦ, потом догоняет, пинает ногами, швыряет на асфальт и какое-то время тащит за волосы по земле. Когда он встаёт, друзья замечают, что у Андрея на голове большая плешь — выдраны целые клоки. Потрясённый мальчик в слезах кидается на обидчика.