Больше зелени и проход на Северный вокзал: власти Калининграда рассматривают варианты реорганизации площади Победы

В мэрии Калининграда рассматривают возможность уменьшить территорию паркинга на площади Победы и организовать общественное пространство. Об этом рассказал главный архитектор города Андрей Анисимов в эфире центра развития «ГорПросвет».
По его словам, ещё в 2017 году КБ «Стрелка» в рамках комплексного развития городских пространств предлагало ряд нововведений.
«Что из ключевых моментов предлагается, — отметил Андрей Анисимов. — Первое — парковки сделать более компактными, добавить зелени. Центральную часть перед колоннадой делового центра, который в прошлом был вокзалом, сделать открытой площадью с рекреационными зелёными элементами. И здесь предлагается сделать транзитный проход к Северному вокзалу сквозь здание делового центра. То, как в своё время это и задумывалось. Это и был центральный вход на Северный вокзал».
Главный архитектор Калининграда подчеркнул, что сейчас автомобильный проезд отрезает площадь с парковками от здания делового центра.
«Предлагается заменить его на полупроезд, центральную часть которого будет пересекать исключительной общественный транспорт. А частные автомобили смогут ездить только с краёв, чтобы заезжать на паркинги.
Очень рациональное, в принципе, предложение, требующее, к сожалению, в том числе, участие многих сторон. Самое главное, конечно, владельцы комплекса делового центра должны включиться в эту задачу. Тем не менее как направление деятельности, мне кажется, очень интересно», — сказал чиновник.
По его словам, с предложениями реорганизовать площадь в своё время выходила также проектная организация из Санкт-Петербурга.
«Парковка тоже несколько уменьшена, сделана более скромной. Появилась зелень, которая разграничивает и перемежает паркинг, — сообщал Андрей Анисимов. — И есть некое центральное свободное пространство, которое объединяет визуально и функционально территорию со зданием делового центра. А для него могла бы быть одна из важных — функция прохода, общественного транзита. Мне кажется, собственник этого здания <...> при правильном подходе смог бы здесь получить определённый профит».
Власти Калининграда предлагают вместо парковки на площади Победы устраивать каток и ставить здесь ёлку.