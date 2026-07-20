Больше зелени и проход на Северный вокзал: власти Калининграда рассматривают варианты реорганизации площади Победы

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В мэрии Калининграда рассматривают возможность уменьшить территорию паркинга на площади Победы и организовать общественное пространство. Об этом рассказал главный архитектор города Андрей Анисимов в эфире центра развития «ГорПросвет».

По его словам, ещё в 2017 году КБ «Стрелка» в рамках комплексного развития городских пространств предлагало ряд нововведений.

«Что из ключевых моментов предлагается, — отметил Андрей Анисимов. — Первое — парковки сделать более компактными, добавить зелени. Центральную часть перед колоннадой делового центра, который в прошлом был вокзалом, сделать открытой площадью с рекреационными зелёными элементами. И здесь предлагается сделать транзитный проход к Северному вокзалу сквозь здание делового центра. То, как в своё время это и задумывалось. Это и был центральный вход на Северный вокзал».

Главный архитектор Калининграда подчеркнул, что сейчас автомобильный проезд отрезает площадь с парковками от здания делового центра.

«Предлагается заменить его на полупроезд, центральную часть которого будет пересекать исключительной общественный транспорт. А частные автомобили смогут ездить только с краёв, чтобы заезжать на паркинги.

Очень рациональное, в принципе, предложение, требующее, к сожалению, в том числе, участие многих сторон. Самое главное, конечно, владельцы комплекса делового центра должны включиться в эту задачу. Тем не менее как направление деятельности, мне кажется, очень интересно», — сказал чиновник.