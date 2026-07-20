Андрей Кропоткин наградил волонтёров на фестивале добровольчества

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Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин посетил фестиваль добровольчества «Мы вместе». Совместно с губернатором Алексеем Беспрозванных он познакомился с работой волонтёров, некоммерческих организаций и общественных объединений региона. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

«На площадке собрались люди разных возрастов и профессий, которые помогают пожилым, семьям в трудной жизненной ситуации, участникам СВО и их близким. Добровольцы также занимаются экологическими проектами, работают с детьми и заботятся о животных», — перечислил Кропоткин.

Спикер регионального парламента вручил благодарственные письма Законодательного собрания. Волонтёров отметили за активное участие в организации и проведении молодёжных мероприятий.

«Добровольчество начинается с простого человеческого решения не пройти мимо. Именно из таких поступков складываются доверие, единство и настоящее чувство, что мы вместе», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.

Андрей Кропоткин поблагодарил волонтёров за время, силы и душевное тепло, которые они отдают тем, кто нуждается в поддержке.