У гостиницы «Калининград» нелегальные торговцы черешней заляпали новую плитку (фото)

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Новая плитка возле гостиницы «Калининград» оказалась испачкана после торговли ягодами и фруктами. На светлом покрытии остались многочисленные тёмные пятна и следы раздавленных плодов. На это обратила внимание сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда.

По словам сити-менеджера, на этом месте работают нелегальные продавцы. Глава администрации призвала жителей не покупать у них продукты, поскольку несанкционированную торговлю поддерживает именно спрос. Она подчеркнула, что сохранить благоустроенные пространства можно только при бережном отношении горожан.