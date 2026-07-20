Почти половина калининградцев ищет работу без посторонней помощи — опрос

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В Калининграде 46% жителей при поиске новой работы предпочитают обходиться без посторонней помощи. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

Если калининградцы всё же готовы опереться на кого-то, чаще всего они называют друзей и приятелей — так ответили 27% участников исследования. Ещё 16% рассчитывают на коллег, 11% — на родителей. По 8% респондентов готовы обратиться за помощью ко второй половине или другим родственникам. Реже упоминаются однокурсники — 7%, бывшее руководство — 5% и одноклассники — 4%.

Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, а также на однокурсников и одноклассников. Женщины, напротив, немного чаще доверяют бывшему начальству и заметно чаще делают ставку только на собственные силы.

Возраст тоже влияет на подход к трудоустройству. Чем моложе участники опроса, тем шире круг тех, к кому они готовы обратиться. Среди респондентов до 35 лет на друзей рассчитывают 34%, на коллег — 17%, на родителей — 21%, на вторую половину — 16%. Среди калининградцев старше 45 лет 64% уверены, что лучше всего справятся с поиском работы самостоятельно. Для сравнения: среди молодёжи до 35 лет так считают 40%.

Опрос проводился с 8 по 10 июля.