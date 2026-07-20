Власти Калининграда предлагают вместо парковки на площади Победы устраивать каток и ставить здесь ёлку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на площади Победы между Советским проспектом и Гаражной, где сейчас расположена автомобильная парковка, городские власти предлагают размещать новогоднюю ёлку, ярмарку и каток. Об этом заявил главный архитектор города Андрей Анисимов в эфире центра развития «ГорПросвет».

Чиновник отметил, что это не окончательное решение, а только идея. «Чтобы жители тоже подключились и нам подсказали, хороший ли это выбор, а может, что-то ещё, — объяснил Андрей Анисимов. — Первое — установка городской ели. Площадка могла бы быть освобождена от парковки и здесь размещена ёлка на Новый год. Вторая функция — устройство центральной городской ярмарки. Ёлка — она вообще-то дружит с такими вещами. Ярмарка — это и питание, и какие-то сувениры. И всё это хорошо увязывается с таким праздничным настроением. Кроме того, устройство здесь большого городского катка. Или установка каких-то временных аттракционов. В выходные эта парковка не так активно используется, таким образом, площадь приобрела бы больше функций».