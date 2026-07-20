«Полыхнёт так, что мало не покажется»: на Северной горе вандалы пытались сжечь спортивную площадку

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После публикации «Клопс» в калининградском микрорайоне Северная гора начали ремонтировать спортплощадку, которую повредили вандалы. Выяснилось, что они также пытались её поджечь. Об этом редакции рассказал один из местных жителей.

По его словам, работники, которые ремонтировали покрытие на спортплощадке, обнаружили, что его неоднократно хотели поджечь.

«Это очень опасно, так как беговая дорожка сделала из резины, — сообщил собеседник «Клопс». — Рабочие предупредили, что может полыхнуть так, что мало не покажется, а вокруг в основном индивидуальные дома. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми».

Местные жители отмечают, что по проекту благоустройства на этом месте должны быть установлены камеры видеонаблюдения.

«Но пока ничего нет, а они ведь могли бы повысить безопасность, — подчеркнул житель. — Вандалы постоянно покушаются на эту спортплощадку, их нужно выявить и наказать, чтобы остальным было неповадно».